"Perdín a cabeza un día. Pido perdón á miña familia e, sobre todo, ás vítimas"

Andrés de Vicente Fuentes, 'Capi', quixo pedir perdón este xoves pola súa actuación do 14 de xullo de 2023, cando colleu un rolete de cociña e un coitelo de 18 centímetros, foi á delegación pontevedresa de La Voz de Galicia"frustrado" polas noticias que os medios de comunicación publicaban sobre el e atacou un xornalista.

"Perdín a cabeza un día. Pido perdón a toda a miña familia e, sobre todo, ás vítimas", dixo ao termo do xuízo, pasadas as tres da tarde deste xoves, facendo uso do seu dereito á última palabra. LE AQUÍ O CONTIDO DO XUÍZO

Ese perdón está motivado, segundo explicou, por "escoitar" ás súas vítimas. Fala en plural porque aquel día atacou cun rolete e un coitelo a un xornalista, pero, instantes antes, tamén se dirixiu a outra traballadora do xornal, a primeira que se atopou con el porque estaba en recepción.

Esta muller sufriu un ataque de ansiedade porque, tras entrar cun rolete e recriminarlle "que lle estabamos facendo dano e que iamos acabar coa súa vida" polas informacións que se estaba publicando sobre el, empezou a golpear unha mesa e un ordenador cun rolete. Ela fuxiu e non sufriu danos.

Ese perdón de Capi "polo que fixen" vai dirixido "a eles e ás súas familias", dixo, nunha intervención que durou apenas uns segundos tras cinco horas de xuízo nas que foi mostrándose progresivamente máis nervioso.

A Fiscalía cualifica os feitos de asasinato en grao de tentativa e, antes de chegar a xuízo, o xornal afectado tamén se sumaba a esta acusación, pero este xoves cambiou a súa cualificación e tan só ve dúas posibilidades: homicidio en grao de tentativa ou lesións agravadas.

En todo caso, o avogado defensor sostivo que consideran que os seus feitos non poden desligarse das patoloxías psiquiátricas que presentaba e que debe aplicárselle a circunstancia eximente incompleta de alteración psíquica e condenarlle a unha pena de ingreso nun centro psiquiátrico especializado de réxime pechado.

Esta mesma idea compártea a avogada que representa a un axente da Policía Nacional que resultou ferido durante a detención, pois ambos os letrados sosteñen que nos seus feitos non houbo alevosía e que tiña as facultades alteradas por varias patoloxías psiquiátricas. O fiscal, con todo, pide oito anos de prisión.

Este perdón co que quixo terminar o xuízo vén acompañado dunha reparación do dano. Antes do inicio do xuízo xa indemnizara aos dous traballadores afectados, ao policía ferido e ao propio xornal polos danos que lle provocou en mobiliario e material informático. De feito, o fiscal tivo en conta a circunstancia atenuante de reparación do dano e rebaixou a pena de multa que lle pedía por un delito de danos, que pasou de 6.300 a 1.690.

Antes do xuízo houbo un intento de acordo de conformidade entre as partes, aínda que finalmente a Fiscalía descartouno. Ese acordo saíu a relucir este xoves durante a vista na sección cuarta da Audiencia de Pontevedra.

Andrés de Vicente é coñecido en toda España porque en 2015 agrediu ao entón presidente do Goberno, Mariano Rajoy, en Pontevedra. Nos anos seguintes, foi detido por agredir a un dirixente de Vox tamén na cidade do Lérez co que logo chegaría a un acordo extraxudicial e foi condenado coa súa conformidade por unha agresión nun bar en Ourense. A mesma semana desa última condena acudiu a este xornal a pedir explicacións polo trato que lle deron os medios de comunicación durante "anos", nos que considera que se dixeron "mentiras" sobre el e tratárono como a un "monstro".