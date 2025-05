O Plan Concilia de Sanxenxo duplica inscricións e refórzase para atender a demanda

O Plan Concilia municipal de Sanxenxo experimentou un notable aumento na súa convocatoria, pechando o prazo de inscrición cun total de 172 nenos e nenas que cumpren os requisitos.

Esta cifra, que case duplica a do ano anterior, superou as previsións iniciais do goberno local.

Ante a alta demanda, o Concello anunciou que reforzará o servizo con dous equipos de monitoras adicionais para garantir "que ningunha familia de Sanxenxo quede fóra do plan".

A Concellaría de Educación, liderada por Nati Parada, publicará en breve as listas provisionais, abrindo un prazo para a emenda de documentación antes da publicación definitiva. O servizo estará habilitado no CEIP da Florida en Sanxenxo e o CEIP O Telleiro en Noalla.

Para facilitar os desprazamentos e organizar os grupos, os inscritos de Vilalonga (30) e Noalla (43) serán asignados ao centro do Telleiro, mentres que o resto de parroquias (Dorrón con 7, Bordóns con 12, Sanxenxo con 52, Nantes con 2 e Portonovo con 26) acudirán ao colexio da Florida.

O mes de xullo concentra o maior número de usuarios por quincena, con 169 e 170 inscritos respectivamente, mentres que en agosto rexistran 157 e 153.

Ademais do Plan Concilia habitual, o Concello de Sanxenxo puxo en marcha unha nova iniciativa para a conciliación familiar este verán co I Campus Musical Vila de Sanxenxo.

Impulsado pola Banda de Música Municipal en colaboración coa Concellaría de Educación, esta actividade dirixida a nenos de entre 4 e 15 anos, que se desenvolverá no Auditorio Emilia Pardo Bazán en xullo e agosto en horario de 8:30 a 14:30 horas, ofrecerá 300 prazas adicionais (75 por quincena).

O prazo de inscrición para este campus musical permanece aberto até o 31 de maio.

A oferta de conciliación en Sanxenxo complétase coa vertente deportiva, onde o Concello colabora cedendo instalacións e asumindo a limpeza para a celebración de até sete campus de diversas disciplinas como balonmán, baloncesto e fútbol. Estes campus levarán a cabo nos campos de fútbol de Baltar de Arriba, O Revel e Noalla, así como nos pavillóns de Vilalonga, Baltar e Nantes.