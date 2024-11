Protesta do persoal das residencias de maiores polas condicións laborais: "somos traballadoras, non escravas"

As traballadoras das residencias privadas de maiores iniciaron este martes unha rolda de accións de protesta que se van desenvolver en toda Galicia, convocadas polo sindicato CIG.

A primeira concentración realizábase en Pontevedra, diante da residencia de Domus VI situada en Loureiro Crespo, con camisetas onde se podía ler "somos traballadoras, non escravas" e berros pedindo un convenio xusto.

O persoal deste sector, maioritariamente conformado por mulleres, denuncia as precarias condicións laborais e rexeitan a proposta patronal do novo convenio colectivo, que está en negociacións.

Segundo explicou Iván Veiga, secretario comarcal de CIG-Servizos, a proposta patronal é "insuficiente e miserable", xa que mantén nove categorías profesionais con salarios por baixo do Salario Mínimo Interprofesional (SMI).

As traballadoras enfróntanse actualmente a xornadas anuais de 1.762 horas, o que implica traballar seis días á semana con só un día de descanso.

O sindicato nacionalista denuncia unha diferenza salarial de entre 4.000 e 5.000 euros anuais entre as traballadoras das residencias privadas e as públicas, realizando as mesmas funcións. Ademais, as empregadas do sector privado traballan unhas 200 horas máis ao ano.

Ana Isabel Barciela, traballadora do sector, alertou sobre a "fuga de profesionais" debido á precariedade do convenio.

"Estamos traballando con un sobreesforzo tremendo", explicou, sinalando que cada xerocultora debe atender a uns 10 residentes por quenda.

Os manifestantes esixen a mediación da Xunta de Galicia no conflito. "A Consellería de Política Social ten que intervir, non só inaugurar residencias", subliñou Veiga, quen criticou o modelo privatizador que "especula cos coidados dos nosos maiores".

Mónica Abal, traballadora do sector, denunciou a existencia de represalias contra as traballadoras que protestan, o que xera medo entre as empregadas, moitas delas en situación vulnerable.

"Os festivos traballámoslos gratis, nin nos pagan nin nos dan tempo libre", expoñía para insistir nas dificultades ás que se enfrontan a diario nas empresas deste sector de coidado de maiores.

Se non hai un cambio na postura da patronal, a CIG estuda convocar unha folga no sector en toda Galicia.