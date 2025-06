Proxectan a ampliación do viario Ribalta-A Chan grazas á colaboración veciñal

O alcalde de Cerdedo-Cotobade, Jorge Cubela, presentou ante un grupo de veciños dos lugares de Ribalta, Beseiro e A Chan, na parroquia de Loureiro, o proxecto de ampliación do viario municipal que conecta Ribalta e A Chan.

A actuación, que abarca aproximadamente 1,6 quilómetros, busca mellorar significativamente a seguridade viaria e a accesibilidade na zona.

Durante o encontro, celebrado na Casa do Pobo de Loureiro, o rexedor explicou aos asistentes que o Concello xa dispón do proxecto técnico redactado, onde se contempla unha intervención integral para transformar o camiño e pasalo de tres metros a cinco metros de ancho.

Con esta mellora, beneficiaranse directamente unhas 50 vivendas da zona, facilitando o acceso do tráfico rodado.

A intención do equipo de goberno consiste en incluír esta obra nalgunha das subvencións que poidan xestionarse para o ano 2026. "Hai que ir traballando xa e anticipándose para ter todo listo e preparado", sinalou o alcalde.

Tanto Cubela como os veciños presentes coincidiron en sinalar o interese estratéxico deste viario, xa que permite comunicar a parroquia de Caroi coa estrada PO-233, que une Carballedo e Aguasantas.

Esta mellora contribuirá a unha mellor vertebración territorial e comunicación entre diferentes puntos do municipio.

Os veciños manifestaron a súa disposición a colaborar activamente coa realización da obra, "comprometéndose a ceder gratuitamente a superficie de terreo necesaria". A actuación afectará a un total de 34 leiras, e a súa colaboración, sinalan desde o Concello, "é fundamental para facer viable a mellora".

Finalmente, os asistentes agradeceron a iniciativa do alcalde e do grupo de goberno, recoñecendo que esta obra suporá un avance moi importante na seguridade viaria do camiño e na vertebración territorial do municipio.