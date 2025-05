Sanxenxo licita o primeiro tramo da senda litoral desde As Telleiras até A Lanzada

O Concello de Sanxenxo acaba de sacar a licitación o primeiro tramo da senda litoral desde As Telleiras até A Lanzada.

A actuación, valorada en 157.959 euros, está financiada con fondos europeos NextGeneration na liña de transformación do modelo turístico cara á sustentabilidade.

O prazo de execución da actuación estímase en tres meses.

A zona de actuación atópase entre As Telleiras (próximo ao límite municipal entre o Concello de Meaño) e o viario existente próximo ao cantil na Praia dos Seixiños.

Na actualidade non existe continuidade na servidume de tránsito na fronte marítima costeira, o obxecto do presente proxecto é a recuperación do mesmo, mediante a execución dunha senda peonil de tres metros de ancho cunha capa superficial de 7 centímetros de xabre-cemento sobre 15 centímetros de zahorra en todo o ancho da mesma.

A superficie de expropiación para a execución da senda abarca unha área de 1.030 metros cadrados.

A senda ten lonxitude de 8 quilómetros desde a ensenada do Bao, na Revolta, até a punta A Fianteira, no límite do municipio.

Sanxenxo é un dos poucos concellos que ten o privilexio de estar bañado por dúas rías, pero, até agora, centrou toda a súa atención na de Pontevedra.

O litoral arousán destaca pola súa beleza natural e a suavidade do seu clima, que numerosas especies de aves elixen para invernar.

A zona conta con relevantes figuras de protección como Rede Natura 2000, Lugar de Interese Comunitario europeo (LIC) ou o convenio internacional Ramsar, ademais de ser Zona de Especial Protección de Aves (ZEPA).