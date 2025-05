Seguiu aberta con báscula a batería e fiou á clientela, pero perdeu 1.000 euros en mercadoría

O apagamento masivo do pasado luns, con ao redor de 13 horas sen luz en Pontevedra -o tempo exacto variou en función da zona- deixou todo tipo de vivencias e, para algúns, tamén un desastre económico. O Goberno cifra as perdas en 800 millóns e os empresarios elévanas a 1.600 millóns. Detrás deses datos millonarios hai moitas historias que, por contabilizarse con moito menos ceros, non deixan de ser catastróficas.

Un deses casos viviuno a responsable de Frutería Aleixa na rúa Javier Puig. No seu caso, contabilizou que perdeu mercadoría valorada en ao redor de 1.000 euros.

A súa propietaria, Aleixa Sanmartín, explica que xusto o luns recibira mercadoría nova. "Tiña a neveira a rebentar" cando se foi o suministrou. As primeiras horas a súa actividade mantívose, pois seguía aberta e a súa clientela non fallou.

Puido vender porque tiña unha báscula a batería. Complicóuselle a xestión á hora de cobrar, pois só podía facelo en efectivo, pero moita da súa clientela é fixa e decidiu fiarlle a compra. "Coñezo á xente e viñeron ao día seguinte a pagar".

O problema é que o apagamento se prolongou tanto que os seus cámaras non aguantaron. "Coa calor que facía" e a falta de subministración, a mercadoría empezou a perderse.

Ao día seguinte, cando chegou ao negocio, xa con luz, fixo inventario e revisión da mercadoría e "tirei seis caixas". Calcula que uns 1.000 euros fóronse ao lixo.

Ten un seguro de responsabilidade civil e un perito desprazouse até o seu negocio, pero "en principo, din que non se fan cargo de nada". Ela confía en que cambien de opinión e a resposta final sexa outra, "esperemos", pero, de momento, dáo por perdido.

Aleixa Sanmartín, na cámara da súa froitaría xa recuperada a normalidadeMónica Patxot

Asegura esta frutera que, como a ela, pasoulle á maioría das fruterías da cidade: "Tívolle que pasar porque á cámara, quítaslle o frío e ao día seguinte xa non váleche para nada".

En previsón de que se repita un apagamento, e para evitar máis perdas, xa buscaron alternativas. Están a estudar comprar un xerador, pero non só esgotáronse, senón que "teñen os prezos triplicados". Vira un de 200 euros polo que agora lle cobran 600.