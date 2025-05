Así é o verme acordeón, unha nova especie descuberta na ría de Arousa

A trinta metros de profundidade, en augas de dúas localidades diferentes da ría de Arousa, investigadoras do Museo Nacional de Ciencias Naturais (MNCN-CSIC) descubriron un novo xénero de verme cinta ou nemertino que bautizaron como o verme acordeón.

'Pararosa vigarae' é o nome científico que recibiu esta nova especie, que pertence á familia Lineidae, a mesma familia do 'Lineus longissimus', o verme máis longo do mundo.

O verme acordeón, segundo informou o Consello Superior de Investigacións Científicas (CSIC), ten a capacidade de contraerse até unha quinta parte da súa lonxitude formando aneis similares aos das samesugas, por iso alcumárono nemertino acordeón.

Para describir esta nova especie, o equipo liderado pola investigadora Aida Verdes secuenciou o ADN do verme e realizou análises filoxenéticas que lles permitiron confirmar que se trata dun novo xénero do que non había rexistros previos.

"É unha especie pouco común", explican as responsables deste achado, xa que a pesar do seu tamaño só se atopou en dúas ocasións na ría de Arousa e caracterízase pola súa capacidade para contraerse coma se fose un acordeón.

Un dos vermes acordeón achados na ría de ArousaJacinto Pérez Dieste - CSIC

Verdes afirmou que descubrir este novo verme nunha zona tan accesible e estudada como o litoral galego indica que "neste momento só coñecemos unha parte moi pequena deste grupo de animais".

Aínda que son un grupo moi importante nos ecosistemas mariños e teñen un gran potencial para o desenvolvemento de aplicacións biotecnolóxicas, "tense moi pouca información sobre os nemertinos", asegura a investigadora do MNCN-CSIC.

Os nemertinos son un grupo de vermes con corpos xeralmente aplanados que, na súa gran maioría, viven en medios mariños, aínda que tamén existen especies de auga doce, e mesmo algunhas terrestres.

No caso das especies mariñas, adoitan habitar a zona intermareal e aliméntanse de pequenos crustáceos ou de anélidos.

Unha das características principais deste grupo, do que se coñecen ao redor de 1.300 especies, é que teñen un apéndice alargado e tubular que poden proxectar rapidamente que utilizan para inxectar un veleno co que paralizan ás súas presas.

Algunhas das toxinas que compoñen os velenos que producen os vermes cinta están a ser estudadas para o desenvolvemento de diferentes fármacos e pesticidas ecolóxicos.