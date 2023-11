Esta é toda a programación de Nadal do Concello de Poio

O Concello de Poio ven de presentar este xoves a programación do Nadal no que destaca a decoración das Aldeas de Nadal, así como da carpa que se instalará na Seca o venres 22, e que contará con obradoiros e actividades para a rapazada durante todas as festas.

No caso de condicións metereóloxicas adversas todas as actividades programadas nestas Aldeas de Nadal, trasladaránse á Rede de Espazos Municipais ou ao chamado "Poio Máxico", isto é, a carpa instalada na Seca.

O alcalde Ángel Moldes insistiu en que a súa proposta escapa da competición por ver quen coloca máis arcos de luz para apostar por un Nadal con contido, convertendo ás aldeas e lugares das parroquias en puntos de encontro para nenos e maiores cunha programación moi familiar.