O conselleiro do Mar pide ao Goberno central "que nos deixen traballar" para poder dragar a ría de Pontevedra

Alfonso Villares, conselleiro do Mar © Xunta de Galicia

O conselleiro do Mar, Alfonso Villares urxiu ao Goberno central a que autorice a vertedura de áridos para poder dragar a ría de Pontevedra, unha demanda que se remonta a antes do ano 2013.

Atendendo ás preguntas dos xornalistas durante unha visita á Lonxa de Campelo, o conselleiro manifestou que por parte da Xunta de Galicia "nós queremos facelo porque é necesario, porque ademais no lo pide a xente, tanto o sector como a poboación, e polo tanto os cartos están aí. Nós o que pedimos é que nos deixen traballar".

Os sedimentos arrastrados polo leito do río Lérez, o crecemento do Porto de Marín e da propia cidade de Pontevedra, foron minguando de maneira preocupante o calado do Lérez e depositaron inxentes toneladas de area no fondo da ría ata poñer en perigo o marisqueo e alterar a dinámica das mareas. Hai décadas que saltaron as alarmas pero ningunha administración acometeu ata o de agora a necesaria dragaxe do leito do fondo da ría.

En outubro de 2022, a Xunta manifestara a súa intención de que os lodos procedentes de de a desembocadura do Lérez depositásense nas inmediacións da illa de Sálvora, na Ría de Arousa. A propia administración autonómica recoñecía que os trámites ambientais eran moi complexos para levar a cabo a operación. Temos que someter outro estudio noutro lugar para facer este traballo", lembrou este xoves o conselleiro.

"Os dragados son moi necesarios e hai que acometelos, pero para eses proxectos millonarios, como o da ría de Pontevedra, que vai a máis de cinco millóns de euros, temos o hándicap de onde imos verter estes residuos" explicou Alfonso Villares que responsabiliza agora ao Ministerio de Transición Ecolóxica do actual atraso.

Alfonso Villares insistiu en que "nós temos o diñeiro, pero a posibilidade de poder derivar ese substrato se nos está complicando porque cada vez que plantexamos un lugar se nos di que non é adecuado".

O conselleiro do Mar reclama ao Executivo de Pedro Sánchez que "non se nos poñan impedimentos e se nos diga onde sexa" aínda que recoñece que "evidentemente se temos que irnos máis alonxados da ría multiplicarse máis o custo dos traballos, pero se é así e parece que non nos queda outra opción".