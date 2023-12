Revisan o teito do mercado de Sanxenxo tras a caída de varias planchas por filtracións de auga

Planchas que caeron no mercado de Sanxenxo © Concello de Sanxenxo

Operarios municipais e persoal do servizo de Emerxencias de Sanxenxo revisaron este sábado o teito do mercado da localidade tras a caída durante a noite de varias planchas do falso teito.

Segundo a información facilitada polo Concello de Sanxenxo, os operarios comprobaron o resto do teito e retiraron aquelas planchas que non estaban seguras.

Na mañá deste sábado, unha vez comprobado que o estado do teito non supoñía ningún perigo, procedeuse á apertura do mercado.

A caída dos ferros produciuse durante a noite e, segundo fontes municipais, o motivo foi "probablemente" derivado dunhas filtracións de auga que se detectaron no teito.