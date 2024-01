Un coche tapona durante horas o acceso ao parque de bombeiros impedindo a saída dos camións

Vehículo atascando o acceso a parque de bombeiros de Pontevedra © Bomberos de Pontevedra Vehículo atascando o acceso a parque de bombeiros de Pontevedra © Bomberos de Pontevedra Vehículo atascando o acceso a parque de bombeiros de Pontevedra © Bomberos de Pontevedra

O parque de bombeiros de Pontevedra estivo taponado este 1 de xaneiro durante preto de sete horas, desde as cinco da madrugada ata preto do mediodía. Un vehículo cuxo propietario aínda non foi localizado permaneceu aparcado xusto diante da porta principal de acceso ás instalacións, de tal forma que impedía o acceso.

A situación complicouse porque, tal e como está aparcado o coche, en caso de emerxencia, os bombeiros terían dificultade para saír cos seus camións. Así, con dificultades, poderían chegar a sacar dúas de menor tamaño, pero non o resto dos seus vehículos de traballo.

Desde o parque de bombeiros solicitaron que acudise un guindastre para retirar o vehículo e puxéronse en contacto con distintas administracións, pero a burocracia, e o feito de que o parque se atope no límite xeográfico entre Pontevedra e Poio, complicou a procura de solucións.

Así, o parque pertence ao Concello de Pontevedra, pero está situado en terreos do Concello de Poio e iso xera dificultades á hora de determinar que Policía Local sería a encargada de actuar.

A Policía Local de Pontevedra non pode solicitar a actuación do guindastre porque o parque é de Poio, a Policía Local de Poio tampouco pode actuar porque xusto a rotonda do Nó de Bombeiros é unha zona de competencia da Garda Civil.

Desta forma, a media mañá deste luns 1 de xaneiro, a Garda Civil está a tentar localizar ao propietario do coche, pero aínda non o atopou. O instituto armado si que chamou finalmente un guindastre, antes de localizar ao dono, e pasadas as 11.30 horas chegou un vehículo ao lugar para proceder á retirada.

Esta é a primeira vez que sucede algo similar neste parque. Segundo explican desde o Corpo de Bombeiros, si se atoparon con condutores que deixaban o coche aí un momento, pero, en canto avisábanlles de que atascaban a saída, abandonábano.

Coincidindo coa hora á que o coche apareceu aparcado, a Garda Civil de Tráfico realizaba un control de consumo de alcol nas inmediacións.