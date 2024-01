Moción de censura. "Se Iván Puentes pensase no interese real dos pontevedreses e non no interese do seu partido podería haber algunha oportunidade"

"Debemos ir paso a paso" asegurou este mércores o portavoz do grupo municipal do Partido Popular, Rafa Domínguez. O primeiro paso é "que se rexeiten vos orzamentos" no pleno do próximo día 8 de xaneiro "e nese momento, o que temos que facer é ver si se dan as condicións para falar e buscar unha alternativa conxunta a unha situación de inestabilidade nesta cidade de Pontevedra", dixo respecto dunha moción de censura.

En todo caso, sobre a negociación dunha moción de censura co portavoz socialista Iván Puentes, Rafa Domínguez asegurou que "deste tema non falamos nada absolutamente".

"Se Iván Puentes pensase no interese real dos pontevedreses e non no interese do seu partido podería haber algunha oportunidade. Se non, non", engadiu o líder do PP.

O portavoz local dos populares tamén sinalou que en Pontevedra "a esquerda, o BNG e o PSOE, non se poñen de acordo e están na liorta todo o día".

"Só se puxeron de acordo en que quen gañou as eleccións non sexa alcalde", apuntou en referencia ao voto de investidura como alcalde de Miguel Anxo Fernández Lores que impuxo os 9 concelleiros do BNG e os 5 do PSOE fronte aos 11 do PP.

Rafa Domínguez extrapolou esta situación ao ambito autonómico debuxando un escenario político despois das eleccións galegas do 18 de febreiro, "onde tres, catro partidos que se levan mal poden traer unha inestabilidade e poden chegar a traer os problemas que temos en Cataluña ou no País Vasco en contra doutro modelo que é a estabilidade".

O líder da oposición instou ao alcalde en funcións a que retire o proxecto de orzamentos para o 2024 porque "a día de hoxe non contan co respaldo dá maioría dous ciudadáns".

Domínguez reiterou que son uns orzamentos "malos para a cidade de Pontevedra, para a creación de emprego, para ou turismo, para vos barrios e as parroquias". Para o portavoz popular a maioría dos pontevedreses queren abrir Raíña Victoria, trasladar a feira á Alameda, que haxa un acordo sobre a relación de postos de traballo (RPT) dos funcionarios do Concello e o goberno local do BNG "está indo en contra e está completamente illado".

PSOE

"En principio non vai haber máis movemento", respondía este mércores o portavoz do grupo municipal do PSOE, Manuel Fariña ao ser preguntado polos xornalistas por unha posible moción de censura.

En canto ao esgrimido polo alcalde Miguel Anxo Fernández Lores de que é o Partido Socialista a nivel galego o que impide esa moción de censura co PP, o concelleiro Manuel Fariña manifestou que ""os cinco concelleiros do grupo socialista somos persoas cunha dignidade persoal e democrática que está por riba de calquera orden que poida vir de arriba, non hai, somos independentes e cremos que estamos facendo o que nos corresponde, que é traballar pola xente que nos votou o pasado 28 de maio".

A día de hoxe os cinco concelleiros socialistas manteñen o seu rexeitamento ao proxecto de orzamentos presentado polo BNG, "nós seguimos, quedan cinco días, desexamos que o alcalde, en lugar de recibir carbón dos Reis, reciba uns orzamentos que sexan bos para a cidade e nesas estamos".

Por agora non houbo achegamento nas posturas entre os que foron socios de goberno no anterior mandato. "Os socialistas o que esperamos é que Lores abandone ese autoritarismo que está a manifestar nos últimos seis meses e que se sente a negociar. Nós propuxemos un decálogo de medidas bastante razonable e estamos á espera, máis alá de esa medida e media que se introduxo nos orzamentos, de que cheguen máis", manifestou Manuel Fariña.