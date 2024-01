Douscentos escolares de Marín participarán na Cabalgata de Reis

A maxia dos Reis Magos chegará o día 5 ás rúas de Marín coa Gran Cabalgata Real, na que participarán máis de 200 nenos, repartidos en cinco carrozas que percorrerán a vila.

Este ano, as Súas Maxestades sairán ao balcón do Concello ás 18.00 horas para saudar a toda a veciñanza e de alí ser acompañados pola alcaldesa, María Ramallo, ata os coches oficiais, que os levarán ata Nodosa, onde se subirán ás carrozas para arrancar a Cabalgata, que sairá en torno ás 18.20 horas.

Despois do percorrido, acabarase no Templo Novo do Parque Eguren onde se fará a representación do Belén Vivinte a cargo da Asociación Os da Caña, que foron este ano os encargados de inaugurar o Nadal no gran acendido das luces.

No caso de chuvia non haberá cabalgata, senón que se reducirán as actividades á recepción dos Reis Magos polo Belén Vivinte.

Programación completa do día 5