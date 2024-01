Os Magos de Oriente percorrerán Vilaboa en tren turístico con novos itinerarios

Un tren turístico volverá converterse no medio de transporte dos Reis Magos en Vilaboa na xornada deste venres 5 de xaneiro.

Este ano, o Concello anuncia cambios importantes nos itinerarios.

O percorrido iniciarase ás 15.00 horas no Peirao de San Adrián para avanzar polo atrio de festas de Santa Cristina, parando previamente na Casa de Cultura de Riomaior.

A continuación, a caravana seguirá ata Acuña, subindo pola EP-0101 en dirección Novás, Casal de Santa e Picho ata enlazar coa EP-0102, en dirección Postemirón.

Despois, os Reis Magos dirixiranse ata Figueirido, ao lugar de Croas para pasar por Sabaxáns, Rialiña, Ramalleira, cruzando a N-550 para seguir por Bértola a través da EP-002.

A visita polos distintos puntos do municipio tamén inclúe Santa Marta polo Camiño Xacobeo, dando a volta no Pombal e continuando polo Cerqueiro, Pedrouzo, Rial, Outeiro e Figueirido, desde alí trasladaranse á parroquia de Vilaboa en dirección As Salinas.

A viaxe finalizará ao redor das 18.30 horas en Paredes por Ponte García en dirección á Carretera Vella.

Todas as persoas que o desexen terán a oportunidade de gozar dun chocolate en Figueirido, a partir das 17.00 horas, grazas á asociación veciñal.