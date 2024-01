Lores non logra a confianza do pleno e reta a PP e PSOE a "articular" unha alternativa

Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot Pleno municipal no que Lores presentou unha cuestión de confianza © Mónica Patxot

Non houbo sorpresas. Á segunda tampouco foi a vencida. Os orzamentos de Pontevedra para 2024 volveron a ser rexeitados. A corporación municipal non renovou a confianza depositada no alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, hai apenas seis meses.

A cuestión de confianza que Fernández Lores vinculou ás contas para 2024 atopouse co anunciado rexeitamento dos once edís do PP e coa abstención "por dignidade e responsabilidade" dos cinco concelleiros do PSdeG-PSOE. Só votou a favor o BNG.

"Se hai moción de censura que lle vaia bonito ao novo alcalde ou alcaldesa", sentenciou o rexedor pontevedrés antes de finalizar a sesión.

E é que a partir de agora ábrese un escenario inédito en Pontevedra. A oposición ten un prazo de trinta días para presentar unha alternativa de goberno. Se esta non se produce, darase por renovada a confianza no alcalde e o orzamento quedará aprobado automaticamente.

Nunha sesión tensa, interrompida en varios momentos polos aplausos e apupos do público, o alcalde alertou do "panorama desolador" que supón para Pontevedra non ter un novo orzamento, ao ter que "demorar, suspender ou anular" todas as actuacións municipais.

"Estamos nunha situación excepcional na que está en risco o funcionamento do Concello", subliñou Fernández Lores, que instou á oposición a aceptar a "crúa realidade", decidir entre "paralizar" a administración ou "garantir a súa actividade" aprobando os orzamentos.

Cada semana que pasa sen actualizar as contas, segundo o alcalde, "é unha auténtica traxedia para a presentación dos servizos municipais", por iso é polo que asegurase que "se algo me arrepinto é de ter demorado o proceso de negociación e peche definitivo dos orzamentos".

Por iso é polo que Lores, que negou que a súa postura sexa un "órdago" á oposición senón unha "constatación da realidade", pedise a populares e socialistas que permitisen aprobar os orzamentos "ou articulen unha alternativa quevos aprobe con urxencia".

Calquera outro posicionamento, reiterou o alcalde pontevedrés, "é obstaculizar o funcionamento do Concello" e arriscarse a que Pontevedra perda gran parte dos fondos europeos outorgados á cidade nos últimos anos para financiar diversos proxectos.

A situación "é bastante peor da prevista", alertou, porque se están acumulando os "efectos negativos" de ter unhas contas prorrogadas, hai unha "elevada inflación" que repercute nos gastos e hai que cumprir uns "prazos perentorios" para executar estes fondos europeos.

A cuestión de confianza exposta polo alcalde "non se trata de atacar os principios e a dignidade de ninguén ou de intimidar a ningunha forza politica", insistiu Lores, senón de que a cidadanía "sexa consciente de que estamos nunha situación excepcional".

PUENTES: "PODE ESTAR TRANQUILO. SEGUIRÁ SENDO ALCALDE"

O socialista Iván Puentes, a pesar de ser bastante duro na súa intervención, quixo deixar claro que xamais pactará co PP unha moción de censura porque "non cremos nos pactos antinatura, nas alcaldías amañadas nos despachos nin na traizón á palabra dada aos votantes".

"Pode estar tranquilo. Seguirá sendo alcalde", garantiu Puentes a Fernández Lores, ao que lle acusou de cometer un "tremendo acto de irresponsabilidade política", protagonizando unha "fuxida cara a adiante" para aprobar os orzamentos "pola porta de atrás" dentro dun mes.

Tras lamentar a "sarta de mentiras e medias verdades" pronunciadas polo alcalde no seu discurso, o edil socialista lamentou que "non mencionou diálogo, pacto e consenso nin unha soa vez", sometendo á corporación a un "acto de tensión e crispación innecesario".

Iván Puentes remarcou que o alcalde "é alérxico a falar" e censurou que se negue "reiteradamente" a sentar a negociar, optando por "atacar a quen pensa diferente a vostede e someternos a un desprezo absoluto", algo que considera unha "anomalía democrática".

"O único verbo que soubo conxugar estes seis meses é impoñer e nunca dialogar", subliñou o portavoz do PSOE, que sostivo que o seu partido nunca será un "mero apéndice" do BNG nin entrarán no goberno "a cambio de suelditos e carguitos".

Os socialistas, segundo Iván Puentes, "a diferenza do PP xamais caeremos na tentación de facer ingobernable esta cidade", polo que convidou ao alcalde a reconsiderar a súa postura "porque por nós non vai a quedar e estaremos sempre abertos ao diálogo".

"Hoxe non goza da nosa confianza. A nosa porta estará aberta para encarrilar este sinsentido", sentenciou Puentes, que espera que "polo ben de Pontevedra" neste novo ano ao goberno municipal "lle entre o sentido común e a responsabilidade da que careceu estes meses".

DOMÍNGUEZ: "LORES NUNCA HA ESTADO TAN SOLO Y AISLADO"

Desde as filas do PP, pola súa banda, Rafa Domínguez, sostivo que Lores "está en un momento de extrema debilidad y nunca ha estado tan solo y aislado", censurando que a pesar diso "no ha querido negociar nada y solo ha querido imponerlo todo".

Os orzamentos que o goberno municipal vinculou a esta cuestión de confianza, segundo Domínguez, "son muy malos" para Pontevedra, xa que ao seu xuízo contribúen á "decadencia" da cidade e representan un proxecto político "diametralmente opuesto" ao do PP.

"Juega usted a ser una víctima, pero lamento decepcionarlo. Su cargo está a disposición de la oposición porque el BNG sacó los peores resultados de los últimos 16 años", engadiu.

O líder popular, con todo, dedicou gran parte do seu tempo para criticar a actitude dos edís socialistas porque considera "claramente inexplicable" que aqueles que fixeron alcalde de Lores "ahora se dedican a insultarle gravemente".

Rafa Domínguez sinalou ao PSOE como os "responsables" de que siga gobernando o BNG, polo que considera que"pierden toda credibilidad al hacer exactamente lo contrario de lo que dicen". Son eles, reiterou, "los que mantienen y mantendrán a Lores".

"Su palabrería no sirve de nada", díxolle Domínguez á bancada socialista, aos que retou a que "si de verdad les preocupa el futuro de Pontevedra quiten a Lores del poder" e que deixen de antepoñer "los intereses de su partido y su propia ambición política".

As "riñas, discusiones y dislates" entre BNG e PSOE, segundo o líder do PP pontevedrés, "me producen un enorme bochorno porque sonrojan a cualquiera" e provocan que estean centrados en "tirarse los trastos en vez de resolver los problemas de Pontevedra".

VILAVERDE: "NON SEXAN COVARDES. PRESENTEN UNHA MOCIÓN DE CENSURA"

A réplica desde o BNG ofreceuna a tenente de alcalde, Eva Vilaverde, que destacou que Lores puxese o seu cargo ao dispor da corporación porque "antepón os intereses de Pontevedra aos seus intereses particulares, como fixo sempre desde que se sentou na alcadía".

"O mellor alcalde que tivo, ten e terá Pontevedra chámase Lores", defendeu a edil nacionalista, que lamentou que a oposición non teña a "altura de miras" do alcalde e sexan "incapaces de ver máis aló do seu propio nariz" ao bloquear os orzamentos.

Vilaverde asegurou que a PP e PSOE "non lles importa que a cidade non avance e quede paralizada" con tan de "bloquear por bloquear" e de obstaculizar o labor de goberno. "Cando se trata de facerlle unha pinza a Lores póñense de acordo á primeira".

Ante un alcalde que se somete á confianza da corporación "a peito descuberto e con valentía", a concelleira do BNG retou á oposición a "non ser covardes" e que presenten unha alternativa de goberno, dando un "paso adiante" e acordando unha moción de censura.

Xa nos últimos meses, segundo a tenente de alcalde, populares e socialistas "repiten as mesmas mensaxes e os mesmos discursos", acordando "cuestións fundamentais", polo que lles pediu que "actúen en consecuencia e con responsabilidade" deixando ao carón os "teatrillos".

"Lores estaslle dando unha oportunidade en bandexa de prata", reiterou Eva Vilaverde, que engadiu que "o que lle vou a pedir é valentía de altura de miras. O que fan é bloquear e obstaculizar pola parte de atrás a esta cidade. Iso é moi doado. A iso se lle chama covardía".