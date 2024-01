O BNG de Marín quere recuperar e destinar o edificio Baladrón a servizos públicos

O Bloque Nacionalista Galego (BNG) pon en marcha unha campaña de recollida de sinaturas co obxectivo de promover a recuperación do edificio Baladrón, co compromiso de destinalo a servizos públicos.

A mesa informativa estará operativa o xoves 11 e o domingo 14 de xaneiro nas proximidades da Alameda, brindando á comunidade a oportunidade de expresar as súas preferencias e opinións sobre o futuro deste destacado patrimonio.

Lucía Santos, voceira do BNG, subliña a "necesidade de preservar o patrimonio histórico" representado polo edificio Baladrón destacando a súa importancia como "unha oportunidade única para fortalecer os lazos comunitarios coa herdanza cultural".

Santos manifesta que é "inadmisible" perder unha estrutura con valor histórico e insta á acción da administración local para adquirir o edificio. Ademais, propón que a conversión do edificio podería ser destinada a un novo museo histórico municipal, biblioteca pública, sala de estudo ou oficinas de atención ao público e servizos sociais... entre outras posibilidades, subliñando a versatilidade do espazo para beneficiar á comunidade e revitalizar o seu patrimonio cultural.