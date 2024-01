Cidadáns di adeus en Pontevedra: "O Partido practicamente suicidouse e iso só favorece o bipartidismo"

O equipo de Cidadáns en Pontevedra decidiu poñer fin á súa relación coa dirección nacional do partido.

David Díaz, quen capitaneou a última candidatura nas eleccións de Pontevedra do pasado maio de 2023, definiu a situación naquel momento como unha posible "liquidación de Cidadáns en diferido" e valorou, xunto ao seu equipo, abandonar.

Cidadáns estivo nunha reestruturación continua, que sumada ao baixo número de afiliados, provocou que non se presentarán ás eleccións á Xunta de Galicia do próximo 18 de febreiro.

Esta situación supuxo para Díaz e os seus dar o paso de dicir adeus. "Involucrámonos publicamente para ser útiles á xente, dando a oportunidade a unha formación que xa viña agonizando, e un Partido que non se presenta a eleccións deixa de ter todo o sentido, salvo para os que 'viven’'del mentres se liquida. O Partido practicamente suicidouse e iso só favorece ao bipartidismo e á política tradicional que xa nos daba por mortos coa saída de Rivera; cousa que tristemente parece estar a se consumar", lamentou.

A pesar de todo, o grupo de traballo non deixou de funcionar e segue en contacto con asociacións e colectivos, tanto locais, como autonómicos e nacionais para seguir buscando alternativas que fagan a política máis humana. Actualmente, entre outras accións, está a colaborar como 'fedatario especial' na promoción dunha Iniciativa Lexislativa Popular en defensa do dereito e a liberdade de uso do diñeiro en efectivo a proposta da 'Asociación Salvemos o Diñeiro Físico'.

Con todo, a pesar de abandonar Cidadáns, David Díaz anunciou que nos próximos días dará a coñecer o novo movemento cidadán ao que se suman. Está previsto que esta axencia política dea a coñecer en Pontevedra o próximo día 30 de xaneiro a nova 'marca' que se presentará ás eleccións europeas do 8 de xuño 2024.

Na súa despedida, Díaz engadiu que tanto Pontevedra como Galicia "enfróntase a tres grandes problemas para levar a política a outro nivel, un é o PP, outro é o PSOE e outro o BNG. A política está secuestrada por estas organizacións e iso impide elevar a finalidade humana deste labor. É vergoñoso para calquera cidadán, que un Concello como o de Pontevedra, capital de provincia, a día de hoxe, non respondese ás propostas que presentamos para nomear a Rivas fillo predilecto da cidade nin á de poñerlle o nome de Sonia Iglesias na súa memoria ao parque do Campo da Torre, transcorrendo máis dun ano da primeira e máis de oito meses desde a segunda".

Por último, o partido laranxa queda sen representante na Boa Vila e practicamente sen ningún afiliado tras a marcha do grupo que acompaña a Díaz.