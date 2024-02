O Dr. Diego Murillo preside o acto de entrega dos X Premios Nacional Mutualista Solidario convocados pola Fundación A.M.A.

O presidente da Fundación A.M.A., o Dr. Diego Murillo, na entrega dos X Premios Nacional Mutualista Solidario © Fundación AMA

O presidente da Fundación A.M.A., o Dr. Diego Murillo, presidiu o acto de entrega dos X Premios Nacional Mutualista Solidario que este ano contaron cunha dotación de 60.000 euros, asignados a nove proxectos solidarios propostos por mutualistas de A.M.A. Seguros.

O Xurado dos Premios, conformado polos 18 patróns da Fundación A.M.A., seleccionou a aqueles proxectos que beneficiasen ao maior número de persoas, o seu orzamento fose suficientemente detallado e se garantice a súa viabilidade técnica e económica.

Tal e como establecen as bases da convocatoria, os proxectos seleccionados debían estar relacionados co coidado da Saúde, a atención sanitaria, a atención a enfermos e os seus familiares, e a promoción de hábitos de vida saudables, con especial atención a colectivos en situación ou risco de exclusión social.

O primeiro premio, dotado con 12.000 euros, foi para o proxecto de Saúde ocular para colectivos vulnerables presentado pola Fundación Fernández-Vega que busca mellorar a calidade de vida de colectivos vulnerables a través do coidado da súa saúde ocular.

Os beneficiarios das revisións oftalmolóxicas e cirurxías son persoas con Síndrome de Down, parálise cerebral, familias en risco de exclusión social, usuarios de residencias de terceira idade, beneficiarios de Cáritas e outras organizacións benéficas.

O segundo premio, de 10.000 euros, recaeu no proxecto Senes Curae, presentado pola Fundación Core que busca dotar de actitudes e habilidades para poder desenvolver con competencia o traballo de coidador de persoa maior en situación de dependencia.

O terceiro galardón, dotado con 8.000 euros, foi outorgado á Asociación de Pediatría Solidaria, polo seu programa de desenvolvemento de coidados paliativos pediátricos adaptados.

Tamén resultaron galardoados cunha dotación de 5.000 euros cada un, o proxecto de Resiliencia de atención psicolóxica en oncoloxía pediátrica presentado por ASANO; o proxecto de promoción da hixiene menstrual e loita contra a mutilación xenital feminina presentado pola Fundación KIRIRA; o proxecto de intervención en procesos de envellecemento de persoas con Síndrome de Down e discapacidade intelectual presentado por Down Galicia, e o proxecto de oncoloxía médica - unidade de mama no centro de Soins Notre Dame da Santé (Camerún) presentado pola Fundación África Directo.

A lista de premiados complétase co proxecto Mariposa, que apoia, acompaña e axuda a persoas en proceso de cancro e os seus familiares presentado pola Asociación Proyecto Mariposa, e o proxecto de formación cardiolóxica e apoio á actividade asistencial en cardioloxía en Ruanda presentado pola Fundación Casa del Corazón, que recibiron 5.000 euros cada un.

Tras a entrega dos galardóns Luis Machín, representante da Fundación Fernández Vega, gañadora da X Edición, pronunciou unhas palabras en nome de todos os premiados, agradecendo o galardón e felicitando á Fundación AMA pola convocatoria destes premios.

Luis Machín finalizou a súa intervención recalcando o compromiso social da familia Fernández Vega, con cinco xeracións de oftalmólogos dende a apertura da primeira clínica en Oviedo no ano 1886 ata a actualidade.

O Dr. Diego Murillo clausurou o acto, felicitando a todos os premiados, animándolles a continuar co seu labor solidario e destacando o difícil que resulta para o Padroado da Fundación escoller os proxectos que van recibir a dotación económica, xa que todos os proxectos que se presentan son merecedores do galardón e que, dentro das máis de 100 actividades sociais aprobadas no seu Plan de actuación, este premio ocupa un lugar especial por ser proxectos presentados polos propios mutualistas de AMA.