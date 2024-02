Poio conta con máis de 200 familias numerosas

O alcalde de Poio, Ángel Moldes, e a concelleira Rocío Cochón reuníronse co presidente da Federación Española de Familias Numerosas, José Manuel Trigo, co presidente da asociación galega, Luis Sánchez, e co delegado por Pontevedra, Vicente Domínguez.

Mis de 200 familias forman parte deste colectivo no municipio, segundo informou o Concello.

Durante o encontro, Moldes sinalou que o goberno municipal "é consciente de que investir nas familias é investir no futuro do concello".

Nesta liña, o alcalde asegurou que desde o goberno están traballando para dar pasos cara diante para "converter Poio nun concello familiar", con políticas e medidas para "facer que sexa un lugar para que as familias se establezan, vivan e fagan a súa vida".

Moldes indicou que "a pegada do novo goberno xa se está percibindo", coa "primeira redución de impostos e taxas das últimas décadas", a posta en funcionamento do comedor escolar no CEIP Isidora Riestra, cunha "ampla programación cultural e festiva destinada para as familias", ou coa ampliación das ludotecas de verán ata o inicio do curso escolar.

"Son pequenas decisións que marcan unha tendencia e, desde logo, este é o camiño que iniciamos e que imos continuar nos vindeiros anos", manifestou o alcalde.

Así, recordou que a "folla de ruta" será o compromiso asinado con estas asociacións hai uns anos, e que incluía "medidas xustas, realistas e necesarias" para dar apoio ás familias numerosas e atender ás súas peticións.

Entre estas medidas inclúense, por exemplo, beneficios fiscais para as familias numerosas, servizos que favorezan a conciliación familiar, mellora das zonas de lecer e ampliación da programación infantil ou familiar.