Detido en Pontevedra O Chioleiro polo crime da maleta de Vigo

A Policía Nacional detivo a José Manuel Durán González, coñecido como 'O Chioleiro', un vello coñecido da crónica negra pontevedresa como autor condenado polo crime da súa avoa e da que era a súa noiva, Alicia Rey, na Lama. Nesta ocasión, acúsaselle do coñecido como crime da maleta de Vigo .

A detención produciuse na estación de autobuses de Pontevedra este xoves 29 de febreiro, aínda que non se confirmou ata este venres. Fuentes extraoficiais consultadas por PontevedraViva confirman que está detido e a súa identidade.

O Chioleiro, de 66 anos, cumpriu pena nun centro psiquiátrico polo crime da súa avoa e logo en prisión polo crime de Alicia Rey, pero en febreiro de 2023 saíu en liberdade tras cumprir a súa condena. Desde entón, viviu en varias localidades das provincias de Pontevedra e A Coruña e hai meses asentouse en Vigo, onde supostamente cometeu este terceiro crime.

En febreiro de 2023, tras saír en liberdade, foi detido por incumprir unha orde de afastamento do Concello da Lama e, desde entón, vivira sen chamar a atención das Forzas e Corpos de Seguridade ata que apareceu como sospeitosos do crime da maleta.

A investigación está baixo secreto de sumario no Xulgado de Instrución número 4 de Vigo, pero fontes extraoficiais confirmaron o arresto xa o xoves. O home, ao saberse acurralado por varias filtracións á prensa, fuxiu de Vigo, pero a Policía Nacional logrou deterlle na estación de Pontevedra. A continuación, foi trasladado aos calabozos da Comisaría de Vigo, onde permanece.

A vítima deste novo crime é unha muller de entre 50 e 60 anos de idade coa que conviviu nunha pensión na avenida de Fragoso, en Vigo, moi próximo ao lugar no que apareceu a maleta o pasado 22 de febreiro.

O crime cometeuse hai xa meses, en agosto segundo algunhas testemuñas. O corpo estaba en avanzado estado de descomposición e unha veciña asegura que levaba vendo a maleta entre a maleza desde o pasado agosto. Naquela época, O Chioleiro vivía nesa pensión próxima e seguiu alí aínda uns meses máis.

'O Chioleiro' foi detido no ano 2004 por dar morte á súa amiga e conveciña Alicia Rey e en 2006 foi declarado culpable por un xurado popular e condenado pola Audiencia Provincial a 18 anos de prisión por un delito de asasinato. Daquela o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) reduciuna en seis meses, ata 17 anos e medio.

Durante o tempo transcorrido entre a súa detención e ingreso en prisión preventiva ata a súa condena definitiva, enviou cartas ameazantes a varios xornalistas de Pontevedra e ao fiscal do caso, Benito Montero, hoxe xubilado. Polas misivas enviadas a unha xornalista de Diario de Pontevedra foi xulgado e condenado a seis meses máis de prisión por ameazala de morte.

A súa primeira detención foi en 1988 pola violación e asasinato da súa avoa, Celestina Dorrío, de 83 anos de idade, á que asestou 16 puñaladas no peito e arrincou os ollos. Escondeu o corpo nunha cuadra da casa familiar e permaneceu no pobo facendo vida normal ata que uns veciños localizaron o cadáver.

Entón, ingresou no Hospital Psiquiátrico Penal de Fontcalent, en Alacante, pero xa no pasado, antes dos 30 anos, estivera noutros centros psiquiátricos e tamén fora denunciado por violar á súa avoa. Cumprida a súa condena, regresou a vivir coa súa nai á Lama e empezou unha relación coa súa veciña, á que asestou dúas puñaladas no pescozo e o tórax en decembro de 2004. Foi detido en xaneiro de 2005 e condenado en 2006.

Segundo saíu a relucir no xuízo celebrado contra el no ano 2006 na Audiencia de Pontevedra, cando foi detido por este último asasinato, o acusado chegou a preguntar a dous dos axentes da Garda Civil que lle custodiaban a cantos anos poderían condenarlle por este delito para saber se, ao terminar a condena, podería ter tempo a volver acabar coa vida doutra persoa. 'O Chioleiro' sempre negou realizar tal afirmación.