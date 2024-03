Facenda rebaixa a 2,8 millóns de euros o prezo co que saca por terceira vez a poxa a solar fronte ao Club Naval

A Dirección Xeral do Patrimonio do Estado saca por terceira vez a poxa un solar en Pontevedra situado no número 30 da Avenida de Uruguai, fronte ao porto deportivo do Club Naval.

Segundo detállase no anuncio publicado este venres no Boletín Oficial do Estado, a parcela ten unha superficie de 1.266 metros cadrados, tal e como consta no Rexistro da Propiedade, cunha forma case triangular. Limita coas rúas Domingo Andrade e Jofre de Tenorio e está pechada a través dun muro de bloques de formigón.

Despois de que quedasen desertas as dúas anteriores poxas, nesta ocasión o prezo da propiedade rebáixase en case un millón de euros polo que o importe mínimo de licitación é de 2.845.700 euros.

As persoas interesadas en poxar por esta leira urbana terán ata o próximo 22 de marzo para presentar as súas ofertas. A apertura de sobres, que será pública, celebrarase o 4 de abril na sede provincial de Facenda.