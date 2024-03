O xurado delibera sobre o crime de Jéssica Méndez en Barro

Faltaban uns minutos para a unha da tarde deste luns cando o xurado que desde o pasado luns 11 de marzo está a xulgar o crime de Jéssica Méndez en Barro encerrábase a deliberar. Ten agora por diante unha ardua tarefa para determinar a culpabilidade ou non do acusado, José Carlos Eirín, que o 17 de marzo de 2022 encaixou o seu coche contra o dela, causándolle feridas polas que morreu 24 horas despois no hospital.

O maxistrado presidente do tribunal, Miguel Seijo, citou ás partes este luns 18 ás 10.00 horas da mañá para acordar o obxecto de veredicto sobre o que agora deberá decidir o xurado. Durante tres horas, as acusacións, a Fiscalía e a defensa debateron sobre esta cuestión e, coa presenza do acusado, entregáronlla ao tribunal popular.

Os membros do xurado -nove titulares e dous suplentes, cinco mulleres e seis homes- deberán responder as preguntas que contén ese obxecto de veredicto, entre as que figuran os feitos que consideran non probados e a súa valoración, así como a culpabilidade ou non do acusado. Neste caso, deberán decidir sobre tres posibilidades: asasinato con aleivosía, asasinato / homicidio con dolo eventual (o acusado acepta o resultado como posible e aínda así decide continuar co que estaba a facer) e homicidio por imprudencia.

Minutos despois de que o xurado recibise ese obxecto de veredicto, o acusado abandonou a Audiencia Provincial de Pontevedra. Regresará cando o xurado xa teña veredicto e chamen ás partes para a súa lectura, que será en audiencia pública.

Como sucedeu durante toda a semana pasada, durante as cinco sesións do xuízo, un grupo de veciños de Verducido (Pontevedra), onde viven os pais da falecida, concentrouse ás portas da Audiencia Provincial pedindo 'Xustiza para Jéssica'.

O tribunal de xurado non ten un prazo para chegar a ese veredicto, pero si que, unha vez que empeza a deliberar, queda incomunicado, de modo que, ata que alcancen un consenso sobre a culpabilidade ou non do acusado, non poderán volver comunicarse con ninguén máis que o maxistrado e a letrada da administración de xustiza, aos que poderán exporlle dúbidas.

A Fiscalía e as dúas acusacións -unha en nome do noivo e outra da familia da vítima- piden a condena do acusado por un delito de asasinato con aleivosía e agravante de xénero, mentres que a defensa sostén a súa inocencia e, subsidiariamente, recoñece un delito de homicidio por imprudencia leve ou grave.