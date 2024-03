Escolares de Viñas e Chancelas coñecen ás "Mulleres que fan Poio"

Polo Correo do Vento no Colexio de Chancelas © Concello de Poio

Cinco veciñas de Poio recibían o 8 de marzo, Día Internacional da Muller, unha homenaxe a cargo do Concello. Agora, o colectivo cultural Polo Correo do Vento encárgase de trasladar aos escolares, en forma de conto, as vidas e logros destas veciñas do municipio.

Desta forma, estudantes dos colexios de Viñas e Chancelas tiveron a oportunidade de descubrir este mércores ás figuras de Rosalía Outón, Marina Buceta, Milagros Pérez, Elena Padín e Peregrina Nores. O dúo, integrado por Enrique Mauricio Iglesias e Carlos Taboada, achegaba ao alumnado o exemplo que supoñen estas mulleres inspiradoras que foron capaces de loitar en tempos difíciles.

Ademais, Peregrina Nores acudía á sesión do colexio de Viñas, mentres que Marina Buceta achegábase ao colexio de Chancelas, en Combarro. Nestes centros estas protagonistas do 8M mantiveron conversas co alumnado.

Natividad Torres, concelleira de Benestar e Igualdade, destacaba con motivo destas accións a importancia da educación para lograr unha igualdade real e convidou o alumnado a reflexionar sobre todo o que queda por facer neste terreo.

As sesións continuarán despois de Semana Santa. O 5 de abril desenvolveranse nos centros de Lourido e Espedregada, mentres que o mércores 10 de abril pecharase a actividade no centro Isidora Riestra.