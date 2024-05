O Fondo Galego fortalece a cooperación coa rexión de Cacheu en Guinea-Bissau

Misión político-técnica do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade en Guinea-Bissau © Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade

Varias recepcións institucionais na rexión de Cacheu pecharon a misión político-técnica do Fondo Galego de Cooperación e Solidariedade a Guinea-Bissau.

A delegación estaba integrada polo presidente da entidade e alcalde de Nigrán, Juan González; o vicepresidente e concelleiro de Cartelle, Daniel Fernández; ademais do alcalde de Cuntis, Manuel Campos, vogal na organización.

Durante a última semana percorreron diferentes puntos para comprobar os proxectos financiados en materia sanitaria e de auga. Regresarán este domingo 26 a Galicia, coincidindo co Día de África.

Durante as últimas horas, os representantes do Fondo Galego mantiñan un encontro con Lucía Piñón, segunda xefatura na Embaixada de España en Guinea-Bissau. Comprometeuse durante a entrevista para estudar a posible alieanza no marco do programa Erasmus+.

Tamén mantiveron reunións no Ministerio de Economía e co ministro de Administración Territorial onde mostraron a súa avaliación positiva dos proxectos impulsados desde Galicia.

A delegación tamén se entrevistou con representantes do goberno rexional de Cacheu, quen trasladou os principais problemas aos que se enfrontan. Neste sentido, alcanzouse o acordo de manter o apoio a medio prazo en materia de servizos sanitarios materno-infantís; formación de cadros políticos locais e rexionais e en materia de abastecemento de auga.

Desde 2020, o Fondo Galego financiou ata cinco proxectos cun total de 72.000 euros na rexión de Cacheu.