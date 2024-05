Obxectivo para as Festas de Caldas: recuperar o escenario acuático no Umia

Actividade no escenario acuático do Umia © Concello de Caldas de Reis - Arquivo

Manuel Fariña, tenente de alcalde de Caldas de Reis, pretende recuperar o escenario acuático sobre o Umia, un elemento que se utilizou de maneira referencia nas festas do municipio.

O concelleiro nacionalista enviou a documentación ao departamento de Augas de Galicia, pertencente á Xunta, para tentar que, canto antes, outórguese a autorización que permita ocupar legalmente o leito do río.

Este escenario, lembra Fariña, foi eliminado "sen máis" hai uns doce anos cando se converteu nun lugar emblemático para as festas na vila termal e obrigando a suprimir a programación cultural que se realizaba neste espazo.

A intención é encher de público o dique caldense nas Festas de Caldas.

"Queremos aproveitar a praia fluvial detrás do Concello para que os concertos se vexan dende o xardín, dende o malecón, que resulta ser unha bancada extraordinaria e única en todo Galiza para calquera celebración, dinamizando o río como punto de encontro veciñal", explica Manuel Fariña ao entender que este espazo pode acoller arredor de 3.000 persoas en grandes eventos.

Fariña indica que para os concelleiros do BNG é fundamental "recuperar o Umia completamente, o leito natural e poder recuperar todos os espazos urbanos de uso social, como a praia fluvial da Ferrería, o malecón, os choróns e, xa dende agora nun primeiro momento, o escenario do Umia para as festas de verán".

O tenente de alcalde afirma que está en preparación unha programación para a Feira Tradicional de Caldas, que se celebrará o 11 de agosto e que marcará o inicio das festas estivais.