Piden tres anos de prisión para tres implicados nunha transacción dun quilo de haxix nunha cafetería de Pontevedra

Haxix intervido aos detidos © Policía Local de Pontevedra

A Fiscalía de Pontevedra terminou de formular a súa acusación contra tres persoas ás que se atribúe unha transacción dun quilo de haxix realizada nunha cafetería da contorna da Alameda da cidade do Lérez e pide ao xulgado que sexan xulgados e condenados a tres anos de prisión como autores dun delito contra a saúde pública.

O escrito de acusación do fiscal acaba de ser derivado ás partes presentes na causa no Xulgado de Instrución número 1 de Pontevedra para que formulen as súas respectivas alegacións e escritos de defensa antes da celebración do xuízo.

Os tres acusados sentarán no banco tras ser detidos dous deles por axentes da Policía Local de Pontevedra en outubro de 2017. Previamente, mantiveran "distintos contactos" na cidade de Pontevedra para organizar o intercambio da droga e o día que foron detidos quedaron nunha cafetería para executalo.

A Policía Local constatara polo menos un deses contactos previos na rúa Xosé Malvar e establecera un operativo de seguimento, segundo informou no seu día este Corpo. Ese día de outubro detivo dous deles. O terceiro foi arrestado meses despois, en xaneiro deste ano 2018.

Segundo consta no escrito de acusación, os acusados H. C. V. e C.C.L. atopáronse na citada cafetería sobre as 19.10 horas da tarde e o primeiro entregoulle ao segundo unha bolsa de cor branca e vermello que posteriormente a Policía comprobou que levaba dous paquetes plastificados con 1.012,10 gramos de resina de cannabis que os acusados "destinaban á venda". Alcanzarían no mercado ilícito un valor de 1.746,12 euros.

A substancia foi transportada ata ese punto de encontro polo terceiro acusado, M.A.R. A. nun vehículo Renault Kangoo e o fiscal sostén que "coñecía a operación que se estaba realizando e o contido da bolsa". Cando a policía deulles o alto, C.C.L. levaba encima outros preto de 12 gramos de haxix.

O fiscal apunta na súa acusación que H.C.V. e C.C.L. teñen antecedentes, pero non M.A.R.A. No caso de C.C.L., xa foi condenado en decembro de 2016 por un delito de tráfico de drogas e considera que debe terse en conta a circunstancia agravante de reincidencia. H.C.V. tamén foi condenado por un delito de igual natureza en xuño de 2012 a un ano de prisión, pero a súa pena foi suspendida por un período de catro anos.

Ademais de tres anos de prisión, o fiscal pide para os tres acusados o pago dunha multa de 2.500 euros por cabeza.