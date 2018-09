A Xunta ve unha "deslealdade institucional" non ser invitada á xuntanza pola A-57

Ningún representante da Xunta de Galicia foi convocado ao cumio pola A-57 que hai unhas horas tiña lugar na Subdelegación do Goberno entre representantes do Ministerio de Fomento e os concellos de Barro e Pontevedra. Para o goberno galego, foi unha "deslealdade institucional" que o Goberno non os invitaran.

O executivo central, segundo a Xunta, ignorou o "manifesto interese" do goberno galego, reiterado polo delegado territorial da Xunta en Pontevedra, José Manuel Cores Tourís, quen lle solicitou recentemente unha xuntanza para abordar este asunto á subdelegada do Goberno na provincia.

A ese respecto, o goberno galego recorda que manifestou "de forma reiterada" ao Ministerio de Fomento a súa aposta por unha alternativa de trazado de menor impacto social e territorial para o treito Pilarteiros-Curro da autovía A-57.

Por ese motivo, a Xunta demanda que o Goberno de España aposte polo diálogo e informe á Xunta de Galicia de calquera novidade que se produza ao respecto.