A Lama e Cerdedo-Cotobade únense a Ponte Caldelas na demanda de pediatras e médicos de familia

A falta de pediatras nos centros de saúde motivou as críticas este sábado de representantes políticos da Lama e Cerdedo-Cotobade, uníndose así aos seus veciños de Ponte Caldelas.

"A Lama non pode quedar sen pediatra. É responsabilidade do Sergas atopar unha solución aínda que teña que buscar un en Portugal ou teñamos que pagalo nós desde o Concello", sinalou o alcalde desta localidade, Jorge Canda.

Canda manifestou o seu apoio aos pais e nais do municipio da Lama que mostraron a súa preocupación pola ausencia dun pediatra do centro médico da localidade e ante o temor a que a situación se prolongue demasiado no tempo o rexedor púxose en contacto con responsables da Consellería de Sanidade para expresarlles o seu malestar e esixirlles unha solución inmediata.

Tamén a represente do Partido Socialista en Cerdedo-Cotobade, Lina Garrido, queixouse da situación este sábado a través dun comunicado, sinalando que hai un mes que o médico do centro de saúde de Tenorio atópase de baixa sen que fose cuberto en todo o seu horario.

Esta situación provoca que os pacientes sexan derivados a Carballedo, onde un dos seus dous facultativos atopábase de vacacións deixando só un médico para todo o municipio.

Por todo iso Garrido sinalou que a súa agrupación iniciará unha recollida de firmas para solicitar ao Sergas que "dunha vez por todas" cubra as baixas tanto de pediatría como de medicina familiar.