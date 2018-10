Rexeitamento unánime de Pontevedra á ampliación da depuradora dos Praceres

Estación depuradora de augas residuais dos Praceres © PontevedraViva Veciños de Lourizán contrarios á ampliación da depuradora © Mónica Patxot Luis Rei e Carme Moreira, concelleiros de Marea Pontevedra © Mónica Patxot Rafa Domínguez, no pleno municipal © Mónica Patxot Carme da Silva, Anabel Gulías e César Mosquera, no pleno municipal © Mónica Patxot

A corporación municipal de Pontevedra teno claro. O rexeitamento aos plans da Xunta de Galicia para ampliar a actual depuradora de Os Praceres é unánime.

Nunha declaración consensuada por BNG, PSdeG-PSOE e Cidadáns, á que se sumaron posteriormente Partido Popular e Marea, o pleno acordou instar o goberno galego a que descarte este proxecto. Ademais, reclamou excluír do plan de saneamento da ría "calquera proposta" que contemple a posible ampliación das instalacións.

Con esta postura "queda claro", segundo manifestou o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, que toda a corporación -goberno municipal incluído- se posiciona en contra dun proxecto que, segundo as previsións iniciais, triplicaría a capacidade da depuradora.

A pesar diso, Marea optou por non retirar a súa moción sobre a EDAR na que, entre outras cuestións, pedía que a asesoría xurídica municipal explore as vías legais para opoñerse a este proxecto, solicitar a Costas que non autorice a ocupación dos terreos do antigo campo de fútbol e instar a Marín e Poio a buscar terreos para as súas propias depuradoras.

O resto de partidos acusaron a este partido de "afear" o acordo unánime alcanzado pola corporación e de buscar "réditos electorais" á conta deste asunto, a pesar de que os veciños de Lourizán pediran que evitase unha posible batalla política.

O seu portavoz, Luís Rei, explicou que o aprobado polo pleno era un "paso adiante" pero viu necesario que os veciños se sentisen "máis tranquilos e apoiados" co texto incluído nesta moción, ao entender que o acordo consensuado "deixa o balón no aire".

Rei reiterou que a pretendida ampliación da depuradora sería unha nova "agresión" contra Lourizán, un "castigo" que as administracións "levan consentido durante décadas". Ademais, alertou que o Diario Oficial de Galicia (DOG) publicou xa o proxecto do novo emisario submarino, que deixa entrever a futura construción.

Esta tería, segundo Luís Rei, catorce metros de alto, estaría dimensionada para atender a 141.000 persoas e ocuparía 1.300 metros cadrados de superficie, "pechando o único anaco con vistas á ría" que hai nos Praceres, ao ocupar o terreo no que, ata hai pouco, situábase o campo de fútbol da parroquia.

Rafa Domínguez, pola súa banda, lembrou que a ría de Pontevedra está "profundamente contaminada", algo que segundo o portavoz do PP, "non é por Ence" senón pola mala depuración das augas residuais. A este respecto, lamentou a actitude "cínica" do BNG porque ata agora "nunca se opuxo" á ampliación da depuradora.

O goberno municipal, dixo, é o "máximo responsable" da contaminación da ría de Pontevedra, polo que Domínguez prometeu que se chega á Alcaldía a cidade terá unha nova depuradora, fará investimentos "históricas" en Lourizán, mellorará a rede de saneamento ou esixirá a Marín e Poio que faciliten a construción da súa respectivas EDAR.

A nacionalista Carme da Silva, pola súa banda, asegurou que a Xunta non expuxo nunca oficialmente a ampliación da depuradora e que o fixo unicamente "a través da prensa" despois de reunirse coa empresa Ence.

Ademais, acusou ao goberno galego de "chantaxear" aos concellos para eludir as súas competencias en materia de saneamento das rías, polo que reclamou ao PP que "non nos empaqueten un marrón que vostedes non queren resolver".

Desde as filas de Cidadáns, María Rey responsabilizou á ausencia de separación das augas pluviais e fecais do mal funcionamento dunha depuradora "desbordada" e reclamou a modernización da planta actual, así como un tratamento diferenciado para as augas residuais que proceden do polígono industrial do Campiño.

Os socialistas, pola súa banda, consideraron que a postura municipal quedara clara co acordo unánime aprobado ao comezo do pleno e mostráronse convencidos de que o goberno local "actuará" e os servizos xurídicos presentarán alegacións ante calquera sinal de ampliación da depuradora por parte de Augas de Galicia.