VÍDEO.- O coronel da Garda Civil súmase ás reivindicacións pola equiparación salarial

O tradicional acto institucional co que a Garda Civil honra á súa patroa, a Virxe do Pilar, celebrouse este venres pasado por auga na Comandancia de Pontevedra, pero sen deixar que a choiva que caeu de forma persistente durante practicamente toda a mañá deslucise a emoción e a defensa dos valores do Corpo que caracteriza a celebración ano tras ano. En defensa deses valores saíron o coronel, Jorge González, e a subdelegada do Goberno na provincial, Maica Larriba, responsables dos dous discursos da xornada que aproveitaron para mostrar un ton moi reivindicativo.

O coronel González anunciou publicamente unha noticia que xa sabía parte do persoal da Comandancia, que o próximo mes de xaneiro pasará á reserva, de modo que deixará o cargo de máxima responsabilidade da Garda Civil na provincia, e aproveitou para facer súa unha demandas que parte dos axentes da Benemérita levan realizando desde o pasado ano: a equiparación salarial dos gardas civís con outros corpos policiais autonómicos como os Mossos d'Esquadra ou a Ertzaintza.

O responsable da Comandancia agradeceu aos dirixentes políticos o "trato dispensado" á Garda Civil, pero mostrouse reivindicativo ao pedir que, unha vez que a situación económica o permita, se incremente "paulatinamente" a oferta de emprego público de tal forma que se pase a cubrir o catálogo de postos de traballo do Corpo que se viu minguado durante a crise.

Ademais, pediu un incremento orzamentario para dotar de máis medios materiais ao Corpo e cubrir as necesidades dos distintos acuartelamentos e, sobre lle equiparación salarial, reclamou "oxalá co esforzo de todos, póidanse cumprir os desexos e promesas".

O coronel agradeceu o "elevado grao de entrega e eficacia" do persoal da Comandancia e, a modo de balance, asegurou que o esforzo do persoal permitiu que no último ano reducísense o número de infraccións penais e incrementásense o número de detidos e investigados e a taxa de esclarecemento de delitos nas zonas de Pontevedra que son competencia da Garda Civil.

O desgusto das estatísticas déixao a seguridade viaria, pois se rexistrou un "lixeiro repunte á alza" no número de falecidos en accidentes de tráfico, pero no resto dos aspectos do traballo da Garda Civil, o ano deixou importantes intervencións en materia de crime organizado ou protección da natureza.

O coronel coincidiu coa subdelegada do Goberno en poñer o foco na necesidade de implicarse na prevención das diversas formas de violencia social, desde a violencia de xénero á escolar ou as relacións de convivencia. Respecto diso, Larriba lembrou que máis de 950 mulleres faleceron nos últimos 15 anos a mans das súas parellas, unha cifra que "unha sociedade moderna non se pode permitir".

Consciente do compromiso e entrega da Garda Civil contra esta lacra social, pediu aos axentes da Benemérita un esforzo máis. "Téñovos que pedir que redobredes o voso esforzo para que entre todos podamos erradicar esta lacra da nosa sociedade. As nosas rúas; as nosas prazas e os nosos parques teñen que ser seguras para as mulleres", pediulles a subdelegada.

O acto contou coa presenza de autoridades civís e militares como o alcalde de Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, moi pouco habitual nestas celebracións; representantes políticos da Deputación Provincial; o xeneral da Brigada Galicia VII Brilat; mandos das policías Local e Nacional de Pontevedra; responsables da Garda Nacional Republicana ( GNR) de Portugal ou responsables do sector xudicial como o fiscal xefe ou o presidente da Audiencia, Juan Carlos Aladro e Francisco Javier Menéndez Estébanez.