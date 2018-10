Tino Fernández, sen rival nas primarias: será o candidato do PSOE nas municipais de 2019

O PSOE xa ten candidato para as próximas eleccións municipais, que se celebrarán en maio de 2019. Tino Fernández, o actual portavoz socialista na corporación de Pontevedra, foi o único que se presentou ao proceso de primarias aberto polo partido.

A falta de presentar os avais, un trámite que completará nos próximos días, Fernández será ratificado pola executiva galega do PSdeG-PSOE nunha próxima reunión.

Avogado de 57 anos, Tino Fernández foi secretario de organización de UXT en Pontevedra e foi concelleiro da corporación entre 1995 e 1999 e, de novo, desde 2011 ata a actualidade.

Nas municipais de 2015 substituíu ao ex delegado do Goberno en Galicia, Antón Louro, como cabeza de lista do PSdeG-PSOE en Pontevedra, logrando tres concelleiros.

O dirixente socialista entende que o proxecto que lidera desde fai case catro anos "vai calando" entre os cidadáns e que as propostas presentadas durante este tempo foron "ben valoradas" polos veciños de Pontevedra.

Esta decisión deixa a Cidadáns como o único partido con presenza na corporación actual que, por agora, non confirmou quen encabezará a súa candidatura ás municipais.