A Garda Civil denuncia 14 condutores nun control de Tráfico no Campiño

Cantas infraccións pode chegar a detectar un control da Garda Civil de Tráfico en plena fin de semana?. A resposta deuna o destacamento de Tráfico da Garda Civil de Pontevedra.

Os axentes do destacamento pontevedrés despregaron un dispositivo de vixilancia durante a madrugada deste sábado 12 de xaneiro nas inmediacións do polígono do Campiño.

O resultado foi un bo número de denuncias a condutores por diferentes motivos, desde conducir baixo os efectos do alcol e as drogas ou por exceso de velocidade.

En concreto a Garda Civil de Pontevedra tramitou tras este control de seguridade ata 14 denuncias, das cales 8 foron por exceso de velocidade, 3 delas por dar positivo no control de alcoholemia, 2 por non superar o test de drogas e unha máis por conducir cos pneumáticos en mal estado.

Todo co obxectivo de afastar das estradas o tan perigoso cóctel de velocidade, alcol e drogas ao volante.