Os bombeiros excarceran unha persoa que quedou atrapada ao chocar un vehículo contra o muro dunha casa en Marín

Bombeiros do Morrazo © Bombeiros do Morrazo

Os Bombeiros do Morrazo tiveron que excarcerar a unha persoa que quedou atrapada no interior dun turismo e resultou ferida tras chocar contra o muro dunha casa en Marín.

Por causas que se descoñecen, un vehículo saíuse da vía e chocou contra o muro dunha casa. Nese momento, había no interior do coche dúas persoas, o condutor e o copiloto, pero tan só o copiloto quedou atrapado e tivo que ser rescatado polos Bombeiros.

Tras finalizar os labores de excarceración, o ferido foi trasladado ao centro hospitalario de referencia polos servizos sanitarios de urxencias.

O accidente produciuse sobre as 23.20 horas deste sábado no lugar do Castro, na parroquia de Seixo, en Marín, segundo informou o Centro de Atención de Emerxencias de Galicia 112.

O 112 Galicia mobilizou a efectivos do 061- Urxencias Sanitarias, os Bombeiros do Morrazo, a Garda Civil de Tráfico, a Policía Local e voluntarios de Protección Civil de Marín.