Rafa Domínguez asegura que ten liberdade para elaborar a listaxe electoral do PP para as municipais

"Con las orejas abiertas", así quere afrontar Rafa Domínguez, o candidato do Partido Popular, a iniciativa que comezará o venres 15 de febreiro en Monte Porreiro e que consistirá en tomar un café con veciños para coñecer as inquietudes e necesidades tanto xerais como particulares dentro dos diferentes barrios de Pontevedra.

O representante popular afirmou que o seu antecesor no cargo, Jacobo Moreira, tentara unha iniciativa similar pero non chegou a funcionar e asegurou que agora se está realizando un labor complexo para que esta proposta resulte un éxito e que teña continuidade, como xa sucede no Partido Popular de Ferrol.

Domínguez anunciaba este xoves que Pepa Pardo, que lle acompañaba na comparecencia, será a xefa de campaña para as eleccións municipais e ademais encargarase de coordinar a elaboración do programa electoral do PP. Pola súa banda, o concelleiro Gerardo Pérez Puga converterase no xestor de contas da agrupación local.

Pardo anunciaba que o programa se centrará en reactivar o emprego e a economía, en defender o transporte público en condicións para Pontevedra, a extensión da reforma urbana a todos os barrios e o fin do abandono do rural. Espera que estea elaborado a finais do mes de marzo e teranse en conta a todos os sectores sociais e económicos. Están a manter reunións neste sentido para abordar as necesidades de Pontevedra.

Rafa Domínguez afirmou que tanto Alberto Núñez Feijóo como Alfonso Rueda, presidentes autonómico e provincial do PP, déronlle liberdade para elaborar a lista para estas municipais. O candidato manifestou que se atopa moi contento co traballo que desenvolven os integrantes do seu grupo municipal e explicou que, agás no caso de Tomás Abeigón e de María José Rodríguez Teso que xa anunciaron que non continuarán, o resto de concelleiros poderían estar na lista definitiva, que se coñecerá antes do 5 de abril. Tamén avanzou que está a manter contactos con outras persoas para formar parte da candidatura.

MANIFESTACIÓN EN MADRID

Ante a manifestación convocada polo Partido Popular e Cidadáns en Madrid para este domingo 10 en contra do goberno de Pedro Sánchez, o presidente local dos populares confirmaba que non poderá acudir porque ten un compromiso coa asociación Pedaladas de Pontevedra para realizar a bicimanifestación.

Domínguez afirmou que están a recibir numerosas chamadas de persoas interesadas en acudir a esta cita anunciada por Pablo Casado e espera que algún representante da agrupación asista a esta convocatoria.