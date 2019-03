VÍDEO.- A CIG, co 8M en Pontevedra: "Galiza enteira treme"

Manifestación da CIG en Pontevedra con motivo do 8M © Victoria Regueira

"Hoxe, 8 de marzo, Galiza enteira treme". Así comezou o manifesto lido por Regina Pérez, traballadora do sector da alimentación, este venres ao concluír a manifestación convocada en Pontevedra pola Confederación Intersindical Galega (CIG).

Foi unha concorrida marcha polas rúas do centro da cidade que partiu ás 12:00 horas e na que as mulleres galegas sumáronse á folga feminista convocada con motivo do Día Internacional da Muller "seguindo o exemplo das nosas antergas, das revoltas e mobilizacións de mulleres que hai máis de cen anos percorrían o país".

"Somos herdeiras de Rosalía de Castro", sinalaba o manifesto, "unha galega adiantada a súa época que deu palabra a denuncias todavía hoxe vixentes, como a cousificación das mulleres, as agresións sexuais e os abusos contra as mulleres".

No transfondo da xornada reivindicativa a CIG tirou de cifras para explicar que unha de cada catro mulleres galegas vive por baixo do limiar da pobreza, que sofren unha fenda salarial do 21,5% con respecto aos homes (unha media anual de 4.431 euros), que ocupan o 77,3% do total de traballos a xornada parcial ou que o 94,4% de novos contratos subscritos por mulleres son de carácter temporal.

Son só algúns dos motivos da folga de 24 horas convocada para este 8 de marzo, sen esquecer a aspiración de que "esta convocatoria sirva para que tamén os propios homes se cuestionen os comportamentos que dan orixe ás discriminacións, ao acoso e á violencia".