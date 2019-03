Ponte Caldelas acolle a I Festa do Comercio e repartirá 1.500 euros en premios

O comercio de Ponte Caldelas cambia de formato para promocionar o Día do Pai. Chega a I Festa do Comercio, un evento que nace tamén para substituír á antiga Feira do Verdugo, a habitual feira de oportunidades que, a pesar de levar celebrándose 10 anos, non logrou cubrir as expectativas.

A asociación de comerciantes Coempo decidiu apostar por esta nova fórmula en colaboración co Concello de Ponte Caldelas. Deste xeito, os case 60 comercios locais adheridos decidirán individualmente os descontos e promocións que aplican entre este venres, día 15, e o luns, día 18. Ademais, repartirán un total de 20.000 rifas entre os clientes que fagan as súas compras nestas datas.

O sorteo será o día 21, xoves, e del sairán os gañadores dos premios dun vale de compra de 500 euros, dous vales de 200 euros e seis vales de 100 euros, todos eles a gastar no comercio caldelán. Repártense así un total de 1.500 euros.

Outra das novidades é a posta en servizo de dúas liñas de autobús para facilitar os desprazamentos dos veciños do rural ao centro urbano durante os días da campaña.

Así sairá un autobús de Taboadelo pasando por Xustáns, A Reigosa, Vilarchán, Santana e Tourón ás 10 horas con volta ás 13.30 horas e, pola tarde, saída ás 16.30 horas con volta ás 20 horas. O outro autobús sairá de Forzáns ás 10.30 horas con volta ás 13.45 pasando por Caritel, Anceu, A Esfarrapada, Rebordelo, Barbudo, Silvoso, A Insua e A Roca. Pola tarde fará o mesmo percorrido saíndo ás 17.00 horas e volvendo ás 20.45 horas.

O presidente de Coempo, Suso Peleteiro, destacou que deste xeito apóstase por unha fórmula que replica, en certa medida, a campaña de promoción de Nadal, que resultou un completo éxito. Na súa opinión, a antiga Feira do Verdugo nunca chegou a funcionar correctamente e, ademais da desvantaxe do tempo meteorolóxico, sempre incerto nesta época do ano, non producía un retorno claro para o comercio local.

O alcalde, Andrés Díaz, en nome de todo o goberno local, felicitou a Coempo pola iniciativa e desexoulle os maiores éxitos.