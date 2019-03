Un vendedor da ONCE reparte 280.000 euros en cupóns premiados no Grove

Oito cupóns de 35.000 euros cada un. É o importante premio que repartiu un vendedor da ONCE no Grove, no sorteo celebrado a onte á noite.

En total, o diñeiro que gañaron os afortunados ascende a un total de 280.000 euros.

Os seus cupóns coincidiron coas cinco cifras do número premiado, o 70920.

Diego Manuel Pérez, que ten o seu posto de venda no mercado de abastos do Grove, asegura estar moi satisfeito coa repartición de premios que, en principio, entregou entre a súa clientela habitual.

A este premio súmanse outros 245.000 euros entregados por un vendedor de Redondela.