O pleno rexeita a moción do PP para que o Concello asuma os 3 millóns anuais do Plan Social de Ence se marcha de Lourizán

Pleno no que se debate sobre se o Concello asume o Plan social de Ence se a empresa pecha © Mónica Patxot A concelleira Carme da Silva, durante o pleno © Mónica Patxot O portavoz do PSOE Tino Fernández, durante o pleno © Mónica Patxot

O Partido Popular presentaba por vía de urxencia este venres no pleno da corporación unha moción na que reclamaba o apoio da corporación municipal aos 400 traballadores de ENCE e a asunción das axudas que a entidade doa a entidades deportivas, culturais e sociais da comarca no caso de que a empresa se vexa obrigada a deixar a actividade que actualmente realiza nos terreos de Ence.

Esta iniciativa dos populares presentábase unha vez que a Avogacía do Estado decidía achandarse na causa aberta que se dirime na Audiencia Nacional contra a prórroga da permanencia das instalacións de ENCE na ría de Pontevedra, concedida en 2016 polo goberno en funcións de Mariano Rajoy por 60 anos máis.

O Partido Popular, a través do portavoz do grupo municipal Rafa Domínguez, pedía que o goberno local se fixese cargo dos 3 millóns de euros anuais que a empresa destina a diferentes actividades con motivo do acordo establecido no Plan Social. Domínguez indicou que o seu partido defende o emprego en Pontevedra e mantivo que unha posible marcha de ENCE supoñería unha puñalada "trapera" e "mortal" para 5.100 familias en Galicia. Acusaba ademais o goberno de Fernández Lores de pechar Tafisa, Elnosa e agora ir a por a "caza maior" coa fábrica de celulosa. Preguntáballe, neste sentido ao alcalde, cal era o plan alternativo ao peche da empresa situada en Lourizán.

María Rey, representante de Ciudadanos, lembrou ao PP que se está nesta situación por conceder unha prórroga "en tempo de desconto" e pediu que se deixe actuar á Xustiza sen intervencións políticas.

Luís Rei, portavoz de Marea Pontevedra, sinalaba que a decisión correspondía á Avogacía do Estado e non a Fernández Lores. Tamén mostraba a súa sorpresa porque o Partido que levou a cabo a precarización do emprego, os recortes e a corrupción se preocupara agora polo emprego dunha determinada empresa.

Tamén o portavoz do grupo municipal do PSOE, Tino Fernández, criticou a postura dos populares polo seu cambio de posición en relación con ENCE coa utilización dos postos de traballo para intereses electorais. Afirmou que hai que respectar aos traballadores e estudar un traslado da fábrica dentro da comarca entre todas as agrupacións políticas.

Pola súa banda, a concelleira do BNG, Carme da Silva, lembraba ao popular Rafa Domínguez, que a postura do grupo nacionalista está clara desde sempre, a través do compromiso cos pontevedreses que queren que a fábrica abandone a ría. Afirmou que o líder popular mostrábase "desesperado" neste pleno e ironizou: "parece que quere entrar no Consello de administración de ENCE". Apuntou que en toda Europa non hai un espazo destas características como a ría de Pontevedra que conte "cunha actividade industrial así". E concluíu preguntando ao representante da oposición a beneficio de quen traballa, "da sociedade ou da empresa?". Un grupo de persoas que se atopaban nas butacas do Teatro Principal acompañando ao presidente da Asociación pola Defensa dá Ría, Antón Masa, aplaudiron a intervención da tenente de alcalde.

A moción foi rexeitada por maioría, cos votos en contra de Marea Pontevedra, PSOE e BNG; fronte aos votos a favor do PP e de Ciudadanos.