Poio celebrou o Entroido por partida dobre e ata a madrugada

Desfile do Entroido de Poio © Diego Torrado

Poio celebrou este sábado o Entroido por partida dobre co Desfile e a queima do Galo Fodorico. A festa empezou pola tarde e prolongouse ata a madrugada.

Desde a organización agradeceron a "ampla participación" en todas as categorías e "a resposta da veciñanza enchendo a PO-308", o esforzo e o gran traballo das comparsas e grupos locais, así como das comparsas convidadas de Tomiño, Estrelas da Noite e Comparsa Ciklón.

Os premios infantís foron, en categoría individual: "A Raíña do Mar" (1º), "DJ Kira" (2º) e "Caperuchiña vermella" (3º). E na categoría de grupos: "Os tolos do Fortnite" (1º), " Loko-marionetas" (2º) e " Velázquez e as meninas" (3º). Parellas infantís: "A casa dos sapatos" (1º), "DerriVOX" (2º) e "Científicos Tolos" (3º).

O premio Especial Choqueiro foi para o grupo: "O furancho de Balbina", para a parella "Bebe inserso", e en individual para "A mariscadora"

Os premiados na categoría Adultos Individuais foron "A cosiña de Lita" (1º), "A dama dás Camelias" (2º) e "O Alcalde vai de furancho" (3º). En canto ás Parellas adultas "As Catrinas Namoradas" (1º), " Moi Decifuentes" (2º) e quedou deserto ou terceiro premio.

Na categoría de Grupos Adultos: "SOS inmigrantes" (1º), "Tombola Armadiña, máster Seguro" (2º) e "Mar de Fondo" (3º).

Desde o Concello animan a seguir gozando do Entroido este domingo en Samieira co Enterro do Galo Bruxo e a súa festa da filloa e o domingo 24 en Campelo e o encontro de comparsas.