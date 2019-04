VÍDEO.- Un vídeo viral pontevedrés reflicte o esforzo de ser médico "residente, tra trá"

Protagonistas do videoclip 'Residente' © Residentes promoción 2013-2019 Protagonistas do videoclip 'Residente' © Residentes promoción 2013-2019

Os estudantes que están a realizar as prácticas nos hospitais de Pontevedra, gravaron un videoclip onde se toman con humor a súa situación laboral. Trátase do vídeo 'Residente', no que versionaron un dos temas do momento, 'Malamente' de Rosalía.

O motivo foron os 'Óscars de Medicina 2019', festa de temática cinematográfica que realizan cada ano os estudantes de medicina na Universidade de Santiago de Compostela onde se proxectan videoclips que realizan residentes de cada hospital e faise entrega de diversos premios aos profesores do grao.

Paula Sobral foi a encargada de poñer voz á letra de Javier Varela, Álvaro Sánchez e Alba Voces e, baixo a dirección de Miguel Díaz e Inés Reboreda, lograron facer un videoclip que en tan só cinco días logrou máis de 9 mil visualizacións.

"El plan era hacer una canción que este año fuera bastante famosa y salió Rosalía, que es la más impactante este año", explica Paula.

Pola súa banda, Miguel Díaz comenta que "no tengo ni idea de planos ni nada de eso, pero me fijé mucho en el videoclip de Rosalía, veía cómo lo hacían ellos e intentaba copiarlo pero pasándolo a medicina con planos del hospital".

Desta maneira, e a pesar de non ser especialistas no audiovisual e de contar con poucos medios para realizalo, con moita ilusión e traballo, lograron facer o vídeo que máis o "está petando" dos Óscars deste ano.

A rodaxe tivo lugar no hospital Provincial, Montecelo e nas rúas de Pontevedra. Nel participaron Miguel Díaz, codirector e montaxe, compartido con Laura Feijoo; Inés Reboreda, codirectora; Paula Sobral, cantante e coautora da música; Javier Varela, Álvaro Sánchez e Alba Voces, coautores da letra; e Claudia Aros, Laura Arias, Marta Sanmartín, Marta Álvarez, Ricardo Vázquez, Fandi Sánchez e Paula Domínguez, figurantes.