Marea denuncia que o Concello "asfixia" o deporte local mentres serve unha "gran mariscada" aos de fóra

Para Marea Pontevedra a política deportiva do goberno municipal foi "nefasta" no mandato que está a piques de terminar. O seu candidato á Alcaldía, Luís Rei, considera que a falta de pagamento que acumula nas subvencións aos clubs "asfixia" a estes colectivos. Todo iso mentres se destinan "grandes cantidades" de diñeiro a financiar macroeventos.

Rei, que estivo acompañado en rolda de prensa polo adestrador Alberto Argibay, lamentou que con motivo do ITU Multispot Festival, o Concello disponse a servir unha "gran mariscada" para os deportistas de fóra mentres somete a unha "dieta adelgazante" aos equipos da cidade.

O líder de Marea denunciou que, actualmente, están a tramitarse as axudas aos clubs de Pontevedra correspondentes a 2017 e non se convocaron as de 2018 e 2019, o que levou a algúns destes equipos para pedir préstamos para financiar a súa actividade.

Marea comprométese a que, se chega á Alcaldía, pagaríanse as axudas "inmediatamente" e poñeríanse ao día coas subvencións "o antes posible".

Argibay, pola súa banda, lembrou que Pontevedra é un municipio cunha "alta participación deportiva" e que os clubs teñen actualmente " moitos problemas" de supervivencia cando existen "recursos suficientes" no orzamento municipal para axudarlles a realización unha xestión máis "eficiente".

"Estase utilizando ou deporte como unha área de promoción turística e estase esquecendo a esencia do que sería a xestión de deporte municipal", sinalou o adestrador de fútbol, integrante da candidatura de Marea Pontevedra ás municipais.