O comité de empresa de Ence intentará abordar a Pedro Sánchez no seu mitin en Vigo

Ignacio Acuña e Ana Cedeira, presidentes dos comités de empresa de Ence © Nacho Fuentes Ignacio Acuña e Ana Cedeira, presidentes dos comités de empresa de Ence © Nacho Fuentes

Ignacio Acuña e Ana Cedeira, presidentes dos comités de empresa de Ence en fábrica e oficinas, avanzaban este luns as accións previstas para os próximos días dentro da campaña que están a levar a cabo en defensa dos postos de traballo da factoría.

Este martes, está previsto que se presenten no mitin que o Partido Socialista ofrecerá en Vigo coa presenza de Pedro Sánchez. Segundo explicaron Ignacio Acuña e Ana Cedeira na sede de Comisións Obreiras, a súa intención é a de manter unhas palabras co actual presidente de Goberno e, en todo caso, trasladarlle un manifesto coas súas reivindicacións.

O 24 deste mes convocaron unha concentración co apoio dos traballadores, doutros puntos, do Grupo Ence para protestar ante a sede de Ferraz do Partido Socialista en Madrid e, por último, ten previsto levar a cabo unha manifestación en Pontevedra o vindeiro venres 26 con saída na Estación de Autobuses e finalización na Praza de España.

Para esta convocatoria teñen previsto que se somen todos os colectivos que viñeron mostrando o seu apoio á empresa durante as últimas datas, desde colectivos marisqueiros a forestais pasando por partidos políticos que viñeron mostrando afinidade á defensa da permanencia de Ence en Lourizán.

Ambos os representantes sindicais manifestaron o seu malestar coa subdelegada do Goberno Maica Larriba por tentar anular total ou parcialmente a manifestación de transportistas que levaba a cabo o venres baseándose no escrito da Policía Local de Pontevedra que alegaba "tensión cidadá" para evitar a protesta.

Por outra banda, Ana Cedeira e Ignacio Acuña agradecían á Audiencia Nacional a aceptación de que, polo momento, o comité de empresa acúdase en dúas das tres causas presentadas contra a prórroga concedida a Ence, as do Concello de Pontevedra e Greenpeace. Acuña indicou que ao longo dos próximos días, o gabinete xurídico espera novidades sobre este tema.

Indican que a violación da Avogacía do Estado débese á proposta do PSOE local, aceptada polo presidente do Goberno. Tamén rexeitan calquera posibilidade de traslado da factoría como se defende desde a agrupación socialista local. "Continuidad o cierre", sentenciaba Ignacio Acuña.

Os dous presidentes do comité de empresa afirmaban a preocupación máxima que existe nestes momentos o persoal de Ence. "Moi preocupada e nerviosa", indicaron que se atopa a maioría do persoal ante o perigo do peche da fábrica.