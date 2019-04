Núñez Feijóo ve a Nodosa como referente do "exemplo de superación e de éxito" dos estaleiros galegos

Visita de Alberto Núñez Feijóo ao estaleiro de Nodosa © Mónica Patxot Visita de Alberto Núñez Feijóo ao estaleiro de Nodosa © Mónica Patxot Visita de Alberto Núñez Feijóo ao estaleiro de Nodosa © Mónica Patxot

Cunha facturación de máis de 500 millóns de euros e 12.000 traballadores no último ano, o sector naval galego vive unha época dourada. A mellor da última década. Así o destacou o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, durante a súa visita ás instalacións do estaleiro Nodosa Shipyard no porto de Marín.

Núñez Feijóo, que estivo acompañado entre outras autoridades polo conselleiro de Economía, Emprego e Industria, Francisco Conde; e da alcaldesa de Marín, María Ramallo; sinalou precisamente a esta compañía familiar, creada hai máis de corenta anos, como un "exemplo da superación e do éxito" de todo o naval de Galicia.

Os estaleiros galegos, afirmou o presidente galego, lograron adxudicarse quince dos vinte e tres contratos asinados en toda España no último ano, "triplicando os do País Vasco e quintuplicando os de Asturias"; e constrúen actualmente 27 buques, o 49% dos barcos en execución en toda España.

Galicia é actualmente, segundo os datos expostos por Alberto Núñez Feijóo durante a súa visita, a segunda rexión europea con maior número de pedidos en vigor, só superada por Holanda, e alcanzou unha facturación de máis de 3.800 millóns de euros no últimos cinco anos.

Feijóo sinalou que a Xunta está "especialmente orgullosa" dos estaleiros galegos por sobrevivir á caída da economía e á crise do 'tax- lease' que, lembrou, "estivo a piques de acabar con toda a industria naval española".

Por iso, o presidente da Xunta animou ao naval galego a "seguir apostando" pola calidade técnica, a internacionalización, a evolución a través do I+D+i ou a formación continua dos seus traballadores, camiñando cara unha "industria 4.0" que lles permita mostrar "toda a súa capacidade" para competir con países de todo o mundo.

A este respecto, o titular do goberno galego lembrou que nos estaleiros de Galicia constrúense actualmente, entre outros, un "minicruceiro de luxo" para a cadea Ritz Carlton, as fragatas F-110 para a Armada española, un gran buque escola para lndonesia ou o buque conxelador "máis grande ata a data" para a frota hispanobritánica.

O naval galego, ademais, tamén se converteu no "provedor de referencia", destacou Núñez Feijóo, para os principais parques eólicos mariños do mundo e é un sector "especializado" na construción de oceanográficos e barcos pesqueiros para todos os caladoiros internacionais.