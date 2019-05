O regreso dos últimos soldados da Brilat en Mali, aprazado ao sábado por complicacións cos permisos de sobrevoo

Cuestións loxísticas alleas ao Estado Maior da Defensa e o Ministerio de Defensa de España supuxeron un duro revés para os militares da brigada Brilat Galicia VII que se atopan desde o pasado mes de novembro desprazados en Mali. Debían regresar á casa este martes 28, pero finalmente non poderán facelo ata o sábado 1 de xuño.

Fontes da base General Morillo da Brilat en Figueirido confirmaran o martes que por razóns loxísticas o voo non chegaría, sen achegar máis detalles. Este mércores, fontes oficiais do Estado Maior da Defensa, responsable das misións militares no exterior, explicaron que se debeu a problemas cos permisos de sobrevoo da compañía aérea coa que debían voar os soldados.

A compañía Aireuropa tivo dificultades na xestión dos permisos de sobrevoo, o que motivou que o avión no que debían regresar os militares da Brilat non puidese chegar ata Mali para recollelos.

Nese avión debían viaxar os 150 militares da da Brigada Canarias XVI que, procedentes de Gran Canaria, completarían a última rotación do continxente EUTM Mali XIV, o que substitúe ao que está actualmente no país africano, no que estaba integrada a Brilat. Dado que o avión non puido levalos, tampouco puido recoller aos soldados da última rotación de regreso da Brigada Galicia VII.

Esas mesmas fontes do EMAD confirmaron a PontevedraViva que se prevé que esas xestións, totalmente alleas á Administración española, póidanse solucionar nestes días. As previsións son que os militares de Canarias XVI poidan finalmente voar este venres 31, de modo que a Brilat regresará nese mesmo avión o sábado 1 de xuño.

O avión de regreso da Brilat, que estaba previsto para este martes primeiro a Peinador, en Vigo, e logo a Lavacolla, en Santiago de Compostela, traerá á casa aos 130 soldados de distintas unidades do Exército español que aínda quedan en Mali, despois de que a outra metade xa regresase a mediados de mes.

Esta non é a primeira vez que un avión de regreso da Brilat se atrasa tras unha misión no exterior, pois anos atrás un que debía traer á casa á Brigada desde Bosnia atrasouse ata 12 días. Nesta ocasión, prevese que o atraso sexa moito menor.

A Brilat despregouse en Mali o pasado mes de novembro como parte da misión EUTM Mali XIII, na que hai 300 militares españois. O seu obxectivo principal é o de dar resposta ás necesidades operativas ás forzas armadas malianas mediante formación e asesoramento en mando e control, apoio loxístico e recursos humanos, así como formación en dereito internacional humanitario, protección de civís e os dereitos humanos.

A misión tivo momentos complicados como un ataque terrorista no Centro de Adestramento Koulikoro no que traballa o continxente militar español e resulta crucial para o futuro do país africano, pois os militares españois contribúen, a pedimento de Mali e en coordinación coa misión multidimensional integrada de estabilización das Nacións Unidas en Mali ( MINUSMA), ao desarmamento, a desmobilización e o proceso de reintegración incluídos no acordo de paz, mediante a realización de sesións de formación para a reconstrución das forzas armadas de Mali.