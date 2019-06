O persoal dos centros sanitarios reparte bombas de semente para celebrar o Día do Medio Ambiente

Celebración do Día Mundial do Medio Ambiente nos centros sanitarios públicos © Comunicación da EOXI de Pontevedra e O Salnés Sembra de semente na contorna do Hospital do Salnés © Comunicación da EOXI de Pontevedra e O Salnés

As persoas que traballan na área sanitaria de Pontevedra e O Salnés celebraban durante este mércores o Día Mundial do Medio Ambiente coa realización de diversas accións nos hospitais públicos de Montecelo, Provincial e O Salnés, ademais de no centro de especialidades da Casa do Mar de Mollavao.

Responsables do servizo provincial do Patrimonio Natural da Xunta de Galicia trasladaron a profesionais e persoas que se achegaban ao Hospital Montecelo diversas iniciativas ambientais coa intención de coidar a natureza e reducir o emprego de material de plástico.

Usuarios e persoal dos diferentes centros recibiron o agasallo de bombas de sementes que elaboraron artesanalmente os pacientes do Hospital de Día de Saúde Mental de Pontevedra. Ademais, no Hospital do Salnés levaba a cabo a sembra destas sementes nun espazo natural situado nas proximidades ao centro sanitario.

No vestíbulo do Hospital Provincial de Pontevedra atópase aberta unha mostra con debuxos de temática relacionada coa importancia da natureza realizada por escolares que se atopan ingresados neste centro. Tamén está previsto que os pacientes de Montecelo poidan saborear a comida desta xornada probando produtos de proximidade, alimentos que se elaboraron ou procesado nun radio máximo de 100 quilómetros.