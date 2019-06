Desmantelan unha rede especializada en estafas a través de internet

A Garda Civil e a Policía Nacional desmantelaron unha organización criminal especializada na compra fraudulenta de teléfonos móbiles a través dunha coñecida aplicación de telefonía móbil que se dedica á compravenda de produtos de segunda man entre usuarios a través de Internet.

Esclarecéronse ata a data algo máis de 100 denuncias, localizándose prexudicados en case todas as comunidades autónomas. O número total de vítimas está por determinar.

As investigacións que se desenvolveron no marco da denominada operación "Silver 7" iniciáronse o mes de novembro do pasado ano por mor da denuncia presentada por un veciño da localidade de Ponte Caldelas que fora enganado na venda dun teléfono móbil a través de internet.

As pescudas realizadas pola Garda Civil a través do Equipo Territorial de Policía Xudicial de Cangas (Pontevedra), en estreita colaboración coa Comisaría da Policía Nacional de Valencia, levaron á desarticulación dun grupo criminal organizado con ramificacións en varias provincias españolas, ao que se lles atribúe a comisión de algo máis de 100 estafas na compra fraudulenta de preto de 300 teléfonos móbiles a través de Internet, por medio dunha coñecida páxina de compravenda de produtos de segunda man.

A metodoloxía delituosa consistía en contactar coas persoas que tiñan ofertada a venda dos terminais telefónicos a través desta páxina. Unha vez que chegaban a un acordo no prezo, pasados uns días o comprador informáballe o vendedor de que xa lle transferiu o importe a través dun aplicativo da propia páxina. Con todo, advertíalle de que estaba bloqueada a orde de pago debido a que, por erro, ingresáralle unha cantidade de diñeiro superior á acordada.

A solución para desbloquear a orde de ingreso e así poder recibir o diñeiro acordado, pasaba porque o comprador enviase por mensaxería o terminal e a cantidade en exceso que pensaba recibir, que normalmente oscilaba entre 300 e 400 euros.

Balance provisional de 8 persoas detidas e 15 investigadas

Finalmente, os teléfonos móbiles vendíanos a través de internet ou en establecementos de compravenda de segunda man e o importe do recadado enviábano a outras persoas que supostamente residían en Nixeria.

Coñecido o modus operandi, púidose determinar que a través deste procedemento efectuáronse 300 compras fraudulentas de teléfonos móbiles desde algo máis dunha vintena de cidades españolas a través dun armazón de persoas que conformaban un grupo criminal perfectamente estruturado.

Unha vez identificados os receptores dos terminais levou a cabo a fase de explotación da operación que se desenvolveu a semana pasada, co balance provisional de 8 persoas detidas e 15 investigadas ás que se lles acusa dos delitos de estafa e pertenza a grupo criminal.

As detencións levaron a cabo en: Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla, Almería, Málaga, Selecta, Guadalaxara, León, Salamanca e Xirona.