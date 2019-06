O Centro Forestal de Lourizán amosa os seus avances fronte o risco hidrolóxico erosivo tras os lumes

Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán © Xunta de Galicia

O Centro de Investigación Forestal (CIF) de Lourizán acolleu este martes a presentación do libro "Eficacia dos tratamentos de estabilización do solo despois de incendio en Galicia". Esta obra dá a coñecer o labor de monitorización que vén desenvolvendo nesta materia dito centro, que depende da Consellería do Medio Rural.

Neste estudo lémbrase que unha das cuestións importantes a considerar cando se extingue un lume é a mitigación do risco hidrolóxico erosivo, que pode implicar outra serie de danos ecolóxicos e económicos, malia que as situacións de maior risco para os bens e as persoas adoitan ter lugar no momento no que se está producindo o incendio.

Nos últimos anos foron acometéndose unha serie de medidas, de forma planificada, orientadas á limitación deste risco. En todas estas accións, a cuestión central é a conservación do solo como clave para a recuperación dos ecosistemas forestais afectados e o mantemento dos servizos subministrados por eles, incluíndo o da produtividade forestal.

Na execución coordinada e planificada desas medidas paliativas, a monitorización dos tratamentos efectuados ten un papel crucial na consolidación de solos que vén efectuando a Consellería do Medio Rural a través da Dirección Xeral de Defensa do Monte. Os resultados obtidos permiten por un lado coñecer a magnitude da erosión e por outra banda avaliar a efectividade das medidas adoptadas e a eficiencia dos investimentos realizados. Isto tamén permite unha mellor planificación das actividades futuras.

Por iso, este libro pretende contribuír á mellora da xestión do risco hidrolóxico-erosivo asociado aos lumes forestais no futuro e noutras áreas que sofren tamén este problema, ademais de Galicia.

Cómpre salientar, neste sentido, que a información contida neste libro preséntase no marco do proxecto internacional Plurifor que busca mellorar a xestión dos riscos que ameazan as masas forestais do sur de Europa.