A Garda Civil detén en Bueu un coñecido 'trapichero' de Marín con cocaína no coche

A Garda Civil detivo o pasado luns en Bueu a un coñecido veciño de Marín cun amplo historial policial por delitos e infraccións relacionados co tráfico de drogas tras sorprendelo con 11 envoltorios con cocaína escondidos no coche.

Segundo a información facilitada pola Garda Civil, os feitos sucederon sobre as 16.00 horas do pasado luns nun barrio da periferia do centro urbano de Bueu. Unha patrulla de seguridade cidadá do posto da Garda Civil de Marín decatouse de que un coñecido consumidor habitual de estupefacientes estaba a entrevistarse co condutor dun vehículo estacionado.

Os gardas decidiron identificar o condutor e inspeccionar o vehículo. No interior do turismo localizouse unha carteira escondida debaixo da alfombrilla do seu asento con 11 envoltorios de cocaína e 230 euros en efectivo.

O condutor resultou ser un veciño de Marín de 44 anos cun amplo historial delituoso. Tras a intervención, foi detido, aínda que pouco despois foi posto en liberdade coa obrigación de comparecer cando sexa citado no Xulgado de Garda de Marín acusado dun presunto delito contra a saúde pública, por tráfico de drogas.

A Garda Civil destaca que este tipo de actuacións forman parte do plan operativo de resposta policial ao tráfico comerciante polo miúdo e consumo de drogas en zonas, lugares e locais de lecer e diversión, deseñado pola Secretaria de Estado e Seguridade, co fin de reducir a oferta de drogas ao consumidor (especialmente xente nova) e erradicar e reducir en todo o posible o seu consumo e tenencia nos establecementos e espazos públicos.