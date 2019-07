A APDR denuncia a aparición dunha nova vertedura na ría de Pontevedra

Vertedura en Corvaceiras, na ría de Pontevedra © APDR Vertedura en Corvaceiras, na ría de Pontevedra © APDR

Unha vertedura espumosa e de cor marrón aparecía durante as últimas horas deste mércores 24 na zona das Corvaceiras, na ría de Pontevedra. A Asociación pola Defensa dá Ría (APDR) denuncia a presenza desta vertedura que, segundo sinalan, trataríase de augas residuais urbanas.

Desde a asociación ecoloxista que preside Antón Masa condénase esta nova agresión ás augas da ría e sinalan que se repiten episodios similares de forma sistemática desde hai tempo ao longo das beiras do río Lérez e do río Gafos, provocando danos na contorna ambiental.

A APDR reclama que se resolva, de forma definitiva, o problema das verteduras nos ríos do municipio e na ría a través do control das emisións domésticas e industriais sen depuración ou cunha depuración deficiente. Sinalan que mentres as redes de saneamento sigan ofrecendo problemas e as depuradoras non eviten que as augas que verten á ría logren os límites legais esixidos, o saneamento da ría de Pontevedra seguirá sendo parcial e a calidade das augas non reunirán as condicións esixibles para os cultivos mariños e para o baño.

Por este motivo, esixen das administracións que se investigue este caso e localicen os responsables para imporlles as sancións correspondentes. Ademais, reclaman que se tomen medidas necesarias para que esta situación non se repita.