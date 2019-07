Aposta por facer visibles as enfermidades inflamatorias intestinais

Encontro de Paloma Castro, concelleira de Benestar Social, coa presidenta de ASSEII, Ángela Paz © PontevedraViva

A concelleira de Benestar Social Paloma Castro mantiña un encontro este luns coa presidenta da Asociación Socio Sanitaria de Enfermidades Inflamatorias Intestinais (ASSEII), Ángela Paz, e con Víctor Loira para transmitir o apoio do Concello ao programa de actividades sociais e deportivas que este colectivo desenvolve para facer visible a realidade das persoas que padecen estas enfermidades.

Entre as actividades que teñen previstas atópase unha peregrinación polos hospitais de España para solicitar unidades inflamatorias intestinais, enfermeiras estomaterapeutas e aseos especiais para ostomizados.

Paloma Castro coincide con este colectivo na necesidade de desenvolver un labor de coidado ambiental que permita mellorar estas patoloxías.

O próximo 14 de setembro, ASSEII organiza a quinta edición da Brincadeira en Familia no Pontillón do Castro, un evento no que persoas con estas doenzas manteñen un encontro de sete horas.

O 18 de setembro, o Teatro Principal acollerá a proxección do documental 'A volta a Galicia polas EII, 1.320 km. de visibilidade', realizado polo aventureiro Sebastián Álvaro de 'Ao fío do imposible'. Dous días despois, actuará o grupo Bombai co que colaborou Ángela Paz nunha canción sobre as persoas ostomizadas.

Ademais, o 27 de setembro, iniciarase unha campaña para concienciar ás administracións e á sociedade sobre a necesidade de que se regulen aseos para as persoas ostomizadas. Neste sentido, a concelleira indicou que se dará un paso máis no proxecto 'Preciso pasar' para que as persoas con esta enfermidade poidan facer uso dos baños dos establecementos sen ter que realizar consumo, ademais de permitir que poidan utilizar as prazas para persoas con discapacidade en caso de emerxencia.

Por último, ASSEII celebrará a V Xornada de Ostomías o 5 de outubro no Pazo da Cultura.